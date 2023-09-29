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МИД - Орбану на слова о территории Украины: Наше государство не меняло своих границ

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олег,николенко
В Министерстве иностранных дел Украины ответили на слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который заявил, что неизвестно, какой сейчас размер территории Украины.

Ответ Орбану официальный представитель МИД Олег Николенко опубликовал на своей странице в фейсбукесообщает Цензор.НЕТ.

"Позитивно отмечаем, что премьер-министр Венгрии беспокоится о вступлении Украины в Европейский Союз. Информируем, что Украина не меняла своей территории в пределах международно признанных границ", - написал Николенко.

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МИД - Орбану на слова о территории Украины: Наше государство не меняло своих границ 01

Ранее глава венгерского правительства заявил, что, прежде чем начать переговоры о вступлении в ЕС, Украина должна будет ответить на "трудные вопросы" - в частности, о собственной территории и численности населения.

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"Мы не знаем, насколько велика территория этой страны, поскольку война все еще продолжается, мы не знаем, насколько велико ее население, поскольку оно сбегает. Принять страну в ЕС, не зная ее параметров. Это было бы беспрецедентно", - сказал он.

Топ комментарии

  • Деніс Войцеховський
    Мадяру дуже кортить дещо змінити розмір України на власну користь, щоб увійти до історії "собіратєлєм зємєль мадярскіх". Але сам піти "собірать" не наважується, все чекає на кісточку з хазяйського столу.
  • Всеволод Марчелло
  • Ruslan Kostiuk
    Може мадяр хоче поділитись, йому за багато земель
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