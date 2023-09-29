На выплаты гражданам, приютившим внутренних переселенцев, направлено еще более 100 млн гривен, - Минреинтеграции

В рамках программы "Прихисток" направлено еще более 100 миллионов гривен на выплаты гражданам, приютившим внутренних переселенцев.

Об этом говорилось на заседании Координационного штаба по вопросам ВПЛ под председательством вице-премьера Ирины Верещук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Среди прочего, участники совещания обсудили выплаты по программе "Прихисток", которой предусмотрена компенсация за бесплатное предоставление временного жилья внутренним переселенцам. Она выплачивается в размере 450 гривен в месяц за размещение одной ВПЛ в теплый период года и 900 гривен - во время отопительного сезона" , – говорится в сообщении.

В частности, на этой неделе уже произведены платежи за июнь на общую сумму более 102 миллионов гривен.

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На следующей неделе должно начаться финансирование компенсаций за июль.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие представители Минреинтеграции, Минсоцполитики, Мининфраструктуры, Минюста, Минфина, МИД, Офиса Омбудсмана, Государственной службы занятости, областных военных администраций, других ведомств и организаций.

Ответственным исполнителем проекта "Прихисток" правительство определило Минреинтеграцию.