Российским спортсменам разрешили участвовать в Паралимпийских играх-2024

Международный паралимпийский комитет разрешил российским спортсменам участвовать в Паралимпиаде-2024.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.Спорт.

Решение приняли делегаты Генассамблеи Международного паралимпийского комитета в Бахрейне.

До конца заседаний в пятницу, 29 сентября, делегаты еще должны определить, под каким флагом россияне смогут соперничать на турнире: государственным флагом РФ или нейтральным - МПК.

Против полной приостановки членства российского НПК "из-за нарушения его конституционных членских обязательств" проголосовали 74 члена МПК. Еще 65 высказались за, 13 воздержались.

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Голосование Международного паралимпийского комитета прошло за несколько недель до заседания Международного олимпийского комитета 15-17 октября. В частности, в Мумбаи будет рассматриваться вероятное участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх-2024 в Париже.

Членство российского и белорусского паралимпийских комитетов на фоне полномасштабной войны против Украины было приостановлено в ноябре 2022 года. Спортсмены двух стран оставались вне международных соревнований с начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года.

Из-за агрессии против Украины российские и белорусские спортсмены оставались вне Паралимпийских игр-2022 в Пекине. Международный паралимпийский комитет сначала рассматривал возможность их допуска на условиях нейтралитета, но согласовал полное отстранение из-за давления со стороны членов организации.

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