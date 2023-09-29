Российским спортсменам разрешили участвовать в Паралимпийских играх-2024
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.Спорт.
Решение приняли делегаты Генассамблеи Международного паралимпийского комитета в Бахрейне.
До конца заседаний в пятницу, 29 сентября, делегаты еще должны определить, под каким флагом россияне смогут соперничать на турнире: государственным флагом РФ или нейтральным - МПК.
Против полной приостановки членства российского НПК "из-за нарушения его конституционных членских обязательств" проголосовали 74 члена МПК. Еще 65 высказались за, 13 воздержались.
Голосование Международного паралимпийского комитета прошло за несколько недель до заседания Международного олимпийского комитета 15-17 октября. В частности, в Мумбаи будет рассматриваться вероятное участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх-2024 в Париже.
Членство российского и белорусского паралимпийских комитетов на фоне полномасштабной войны против Украины было приостановлено в ноябре 2022 года. Спортсмены двух стран оставались вне международных соревнований с начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года.
Из-за агрессии против Украины российские и белорусские спортсмены оставались вне Паралимпийских игр-2022 в Пекине. Международный паралимпийский комитет сначала рассматривал возможность их допуска на условиях нейтралитета, но согласовал полное отстранение из-за давления со стороны членов организации.