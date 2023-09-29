Российский суд оставил гражданку Украины Умерову в СИЗО еще на три месяца, - СМИ

Лефортовский суд Москвы на закрытом заседании продлил незаконно задержанной гражданке Украины Ление Умеровой содержание под стражей еще на три месяца – до 4 января 2024 года.

Об этом Суспільному сообщила адвокат Умеровой Ольга Динзе, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня по ходатайству следователя суд продлил в отношении Лении меру пресечения в виде заключения под стражу еще на 3 месяца, а в целом до 8 месяцев, то есть до 04.01.2024 года. Ление физически чувствует себя хорошо, психическое состояние стабильное. В СИЗО Ление много читает, занимается, то есть проводит время с пользой. Живет в надежде на обмен", - рассказала Динзе.

Судебное заседание было закрытым, потому что якобы на нем объявят сведения, составляющие государственную тайну. Адвокат заявила в комментарии корреспонденту SOTA, что данные, которые следователь представляет в суд, кроме данных об оперативниках и следователях, не содержат тайны.

"По мнению защитницы, следствию не удастся завершить досудебное расследование за три месяца, и следователь еще раз будет ходатайствовать о продлении срока содержания Умеровой. Экспертизы по этому делу еще не назначены и не проведены. С чем связано затягивание сроков досудебного следствия, стороне защиты не сообщают", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что брат Лении, Азиз Умеров, рассказал Общественному Крыму, что ее дело – засекречено, поэтому сторона обвинения не предоставляет никаких процессуальных документов для ознакомления, а с адвоката взята расписка о неразглашении, что не дает родственникам возможности получить информацию об Умеровой.

"Пока она просила не писать ей письма на крымскотатарском языке, потому что очень много желающих активистов и людей, которые просто ее поддерживают и пишут ей письма. Часть из них поступает из Крыма. И из Крыма она просила не писать на крымскотатарском языке, поскольку это является основанием для дополнительных проверок, и она переживает, что это может как-то усложнить ей жизнь, а также может быть опасно для людей, которые пишут ей такие письма", - отметил Умеров.

Кроме того, он уточнил, что согласно последним письмам она чувствует себя хорошо, насколько это возможно, и пытается держаться.

"Я даже не представляю, что чувствует человек после 10 месяцев заключения в одиночной камере, но моя сестра показывает большой пример мужества, стойкости и героизма", - подчеркнул он.

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Напомним, российские силовики задержали Ление Умерову 4 декабря прошлого года после пересечения грузино-российской границы, когда она пыталась вернуться во временно оккупированный Крым для ухода за онкобольным отцом.