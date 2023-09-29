В укрытия в детских садах пустят только детей, воспитателей и родителей, - Кабмин

Кабинет Министров ограничил круг людей, которые могут находиться в укрытиях в детских садах.

Изменения внесли в Положения о учреждении дошкольного образования, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на постановление Кабмина.

В пункт 18 добавлен абзац о доступе к укрытиям в детских садах.

"Доступ к укрытиям в государственных (коммунальных) учреждениях дошкольного образования при осуществлении образовательной деятельности предоставляется исключительно для участников образовательного процесса", - говорится в постановлении.

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Список участников образовательного процесса в сфере дошкольного образования приведен в статье 27 Закона Украины "О дошкольном образовании". В него входят:

дети дошкольного возраста, воспитанники, учащиеся;

педагогические работники: директор, заместители директора по учебно-воспитательной (воспитательной) работе, воспитатели-методисты, воспитатели, старшие воспитатели, ассистенты воспитателей, учителя (всех специальностей), учителя-дефектологи, учителя-логопеды, практические психологи, социальные педагоги, инструкторы по труду, инструкторы по физкультуре, инструкторы слухового кабинета, музыкальные руководители, руководители кружков, студий, секций, других форм кружковой работы и другие специалисты;

помощники воспитателей и няни;

медицинские работники;

родители детей или люди, их заменяющие;

родители-воспитатели детских домов семейного типа;

ассистенты детей с особыми образовательными потребностями;

физические лица, имеющие право осуществлять образовательную деятельность в сфере дошкольного образования.

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