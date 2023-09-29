Командование Медицинских Сил сознательно убивает украинских воинов, поставляя им некачественные аптечки и турникеты, - инструктор по такмеду Николенко

Украинским защитникам продолжают поставлять некачественные аптечки, из-за которых гибнут воины.

Об этом в Facebook сообщил инструктор по тактической медицине Иван Николенко, передает Цензор.НЕТ.

"После сегодня нельзя говорить, что Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины просто некомпетентно. Раньше тоже зря им спускали, но сегодня это просто трында. КМС в очередной раз поставляет китайское дерьмо на позиции. Не только турникеты, а целые аптечки. При том, что эффективные средства, рекомендованные международными организациями, лежат на складах десятками тысяч!

После десятков скандалов, после тысячи погибших, после многочисленных внутренних и комитетских совещаний, после собственной "проверки" господи прости. Они все равно продолжают поставлять людям на войну дерьмо, которое не работает", - подчеркнул он.

По словам Николенко, Командование Медицинских Сил "не просто некомпетентно, оно сознательно убивает украинских военных, потому что хотят себе красивую статистику".

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"Чем меньше "тяжелых" раненых доедет до госпиталя, тем больший процент их можно будет спасти. И тогда можно всем рассказывать, что у нас 1.5% смертность в госпиталях. И им абсолютно пох#й что большинство раненых до госпиталя не доехали, потому что КМС им выдало турникеты, которые не остановили массивное кровотечение на месте. Цензурных слов нет. Это просто негуманные конченые гниды, умышленно убивающие военных", - подытожил он.

Напомним, ранее СМИ обнародовали расследование, в котором говорилось, что украинским защитникам до сих пор поставляют некачественные турникеты и аптечки. В то же время, Командование Медицинских Сил на это не реагирует.

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