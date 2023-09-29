Новости

Решетилова о подрыве складов в Сватово: Все указывало на диверсию, но правоохранительные органы отказывались расследовать след РФ

13 580108
сватове,боєприпаси
Все существующие доказательства подрывов на военных складах в Сватово Луганской области в 2015 году указывали на причастность российских диверсантов, однако правоохранители отказывались расследовать эту версию.

Об этом соучредительница Медийной инициативы по правам человека, координатор направления "Война и правосудие" Ольга Решетилова написала в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"СБУ и ГБР установили ответственных за подрыв склада боеприпасов в Сватово 29 октября 2015 года.

И не может быть такого! Этими ответственными оказались военнослужащие сил специальных операций РФ!", - пишет она и добавляет, что российские диверсанты, по результатам расследования, также причастны к подрыву склада с вооружением в г. Врбетице в Чехии в 2014 году.

Она отмечает, что с огромной долей вероятности те же диверсанты причастны к попытке подрыва и подрыве склада в Балаклее, к подрыву склада в Калиновке, к подрыву склада в Ичне, к двум меньшим по масштабам подрывам в Мариуполе и Запорожской области в 2016 году.

Читайте также: СБУ и ГБР разоблачили всю верхушку и сотрудников элитных спецслужб РФ, причастных к диверсиям на военных складах в Украине и ЕС

"Начиная со взрыва в Сватово, все имеющиеся доказательства указывали на диверсию. Эти доказательства были у правоохранительных органов, однако они упорно отказывались расследовать российский след. А тогдашний главный военный прокурор Анатолий Матиос делал все, чтобы правда об этих фактах не была установлена, обвиняя военных в попытке скрыть хищение боеприпасов. Но еще дальше пошел Давид Арахамия. Они создали целую временную следственную комиссию ВР, которая тоже нашла следы хищения, но не увидела российского следа", - отмечает Решетилова.

Она отмечает, что все это создавало очень нездоровую атмосферу, дискредитировало вооруженные силы и перед обществом, и перед международным сообществом. Но самое главное – следствие было заблокировано, что не позволило предусмотреть новые подрывы и системную работу РФ для ослабления боевого потенциала украинской армии.

"Долгие годы я пыталась докричаться до СБУ и в целом к власти, написала кучу текстов, дала десятки интервью, передавала доказательства диверсий и указывала на саботаж расследования всем, кому могла. Но моих ресурсов маловато, когда речь идет о мощной сети российских агентов. Я просто хочу, чтобы вы вспомнили и запомнили всех, кто упорно отрицал причастность россии к подрыву складов и саботировал расследование", - резюмировала Решетилова.

Напомним, служба безопасности и ГБР установили лица всего командного состава и ключевых сотрудников одной из наиболее засекреченных российских спецслужб - сил специальных операций ВС РФ. Правоохранители доказали причастность спецслужб к взрывам в 2014 году военных складов в Чехии, где хранилось оружие для Украины, а также военных складов в Сватово Луганской области в 2015 году.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Vyacheslav Romanov
    Вправно ти стрілки перекинув із зе-шобли, яка з 2019 року готувалася до шашликів з кремлем, на "Петра Олексійовича".
    А за твого зеленського вибухів на складах не було? Чи це теж "спадщина Петра Олексійовича"??? Та зеленський сам своїм наказом знищив 3 млн. мін на складах - БЕЗ будь-яких ворожих діверсантів! А скільки орків вони могли перетворити на чернозем???
    По-твоєму початок 2022 року Україна зустріла "без снарядів" з президентом Порошенком? Чи все-таки ВСЮ владу в Україні вже узурпував офіс єрмака, де зіц-президентом працював зеленський?

    А йому ти не хочеш ні за що подякувати? За зупинку всіх ракетних програм, за передачу грошей оборонки на велике крадівництво, за скорочення ЗСУ перед самою війною, за розформування танкової бригади під Києвом, за вивід з Гостомеля бригади нацгвардії після повідомлення директора ЦРУ, що основний десант рашистів висаджуватиметься саме в Гостомелі, за розмінування Чонгару та порту Маріуполя, за засипання укріплень навкола Маріуполя, за брехню про шашлики для 150 тис. загиблих маріупольців, за 50 млрд., забраних від ЗСУ і спрямованих на дороги за тиждень до великої війни, за виведені з ладу українські ППО...
    Ну скажи вже нарешті "Дякуємо володимиру олександровичу, що за твоє президентсво здатність України чинити спротив агресії рашистів була максимально зведена нанівець! Як при януковочі! Якому теж красно дякуємо!"
  • Ярослав Іванович a5a348c4
    а що в цей час робив зе будочка, 4-х разовий ухилят від служби в ЗСУ, він же "****************************", "геройбоневтік" ???



  • Прощай немытая раССея
    Так це Порошенко взірвав склади чи русня?...Що ти мелеш?...А що робиа преЗЕдент з 2019 року по лютий 2022 року?...Може він побудував хоть одне сховище для снарядів, а може налагодив виробництво або закупив **********?...Чому ти забув Баканова, що реально перетворив службу на осередок ФСБ?...
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости