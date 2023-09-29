Решетилова о подрыве складов в Сватово: Все указывало на диверсию, но правоохранительные органы отказывались расследовать след РФ

Все существующие доказательства подрывов на военных складах в Сватово Луганской области в 2015 году указывали на причастность российских диверсантов, однако правоохранители отказывались расследовать эту версию.

Об этом соучредительница Медийной инициативы по правам человека, координатор направления "Война и правосудие" Ольга Решетилова написала в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"СБУ и ГБР установили ответственных за подрыв склада боеприпасов в Сватово 29 октября 2015 года.

И не может быть такого! Этими ответственными оказались военнослужащие сил специальных операций РФ!", - пишет она и добавляет, что российские диверсанты, по результатам расследования, также причастны к подрыву склада с вооружением в г. Врбетице в Чехии в 2014 году.

Она отмечает, что с огромной долей вероятности те же диверсанты причастны к попытке подрыва и подрыве склада в Балаклее, к подрыву склада в Калиновке, к подрыву склада в Ичне, к двум меньшим по масштабам подрывам в Мариуполе и Запорожской области в 2016 году.

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"Начиная со взрыва в Сватово, все имеющиеся доказательства указывали на диверсию. Эти доказательства были у правоохранительных органов, однако они упорно отказывались расследовать российский след. А тогдашний главный военный прокурор Анатолий Матиос делал все, чтобы правда об этих фактах не была установлена, обвиняя военных в попытке скрыть хищение боеприпасов. Но еще дальше пошел Давид Арахамия. Они создали целую временную следственную комиссию ВР, которая тоже нашла следы хищения, но не увидела российского следа", - отмечает Решетилова.

Она отмечает, что все это создавало очень нездоровую атмосферу, дискредитировало вооруженные силы и перед обществом, и перед международным сообществом. Но самое главное – следствие было заблокировано, что не позволило предусмотреть новые подрывы и системную работу РФ для ослабления боевого потенциала украинской армии.

"Долгие годы я пыталась докричаться до СБУ и в целом к власти, написала кучу текстов, дала десятки интервью, передавала доказательства диверсий и указывала на саботаж расследования всем, кому могла. Но моих ресурсов маловато, когда речь идет о мощной сети российских агентов. Я просто хочу, чтобы вы вспомнили и запомнили всех, кто упорно отрицал причастность россии к подрыву складов и саботировал расследование", - резюмировала Решетилова.

Напомним, служба безопасности и ГБР установили лица всего командного состава и ключевых сотрудников одной из наиболее засекреченных российских спецслужб - сил специальных операций ВС РФ. Правоохранители доказали причастность спецслужб к взрывам в 2014 году военных складов в Чехии, где хранилось оружие для Украины, а также военных складов в Сватово Луганской области в 2015 году.