Суд в деле по обливанию зеленкой экс-нардепа и беглеца Волошина затягивается: Депутата и воина Погребиского вызвали на несостоявшееся заседание

Депутат Киевсовета и десантник Александр Погребиский снова был вынужден прибыть на заседание суда по делу об обливанию экс-нардепа ОПЗЖ Олега Волошина зеленкой. Однако судебное заседание не состоялось.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

Погребиский был вынужден взять отпуск, чтобы прибыть на заседание. Заседание снова не состоялось – судья ушла в отставку.

"Уже прошел третий год, но до сих пор еще не состоялось предварительное заседание. То есть оно постоянно переносится по разным причинам. Сегодня снова заседание не состоялось, оно будет перенесено. Как сказали представители канцелярии, будет назначен новый судья, он уже будет рассматривать дело, о чем мне будет сообщено отдельной повесткой", – рассказал воин журналистам.

Погребиский проходит по делу о нападении на государственного деятеля, нардепа ОПЗЖ Олега Волошина, подозреваемого в государственной измене.

Он напомнил, что Волошин бежал из страны до начала широкомасштабной войны.

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"В то время, когда я взял в руки оружие, находился в батальоне территориальной обороны, эвакуировал детей из Ирпеня и Бучи, ушел в ВСУ, освобождал Херсон, Бахмут, был в окружении в Соледаре, получил боевые травмы и продолжил службу в ДШВ. На данный момент я учу, передаю свой опыт мобилизованным гражданам, пришедшим в ДШВ. ... Я знаю, что это политическая история, я знаю, что власти выгодно депутата Киевсовета Погребисского, который по сути является оппозиционером, как можно дольше держать на крючке вот такими судебными заседаниями. Это дело можно было уже давно закрыть в отсутствие доказательств, оправдать и не позориться этим. Это же не я позорюсь, а они", - отметил Погребиский.

21 июля 2020 года Александр Погребиский возле Верховной Рады стал случайным свидетелем инцидента, когда нардепа Волошина в знак протеста против его антиукраинских заявлений с трибуны парламента облили зеленкой.

По клевете Волошина Александра Погребиского задержали силовики. Печерский райсуд Киева отпустил под личные обязательства лидера "ЕС" Петра Порошенко и народных депутатов. Все эти годы рассмотрение дела затягивалось из-за постоянной неявки в суд Волошина и его представителей.

14 сентября 2022 Печерский суд прислал очередную повестку Александру Погребискому, который после боевой травмы на фронте проходил лечение.