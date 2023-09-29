Семь стран ЕС заказали боеприпасы для Украины по программе совместных закупок, - Reuters

Семь стран Евросоюза заказали боеприпасы в рамках схемы закупок ЕС, чтобы помочь Украине пополнить истощенные запасы.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Страны Евросоюза заказали боеприпасы, чтобы доставить срочно необходимые артиллерийские снаряды в Украину.

Как отмечается, заказы, размещенные в рамках контрактов, заключенных Европейским оборонным агентством (EDA – ред.), касаются артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Схема была создана в рамках плана стоимостью не менее 2 млрд евро, запущенного в марте с целью доставки в Украину 1 млн артиллерийских снарядов и ракет в течение года.

Некоторые чиновники и дипломаты выразили скептицизм по поводу того, что эта цель будет достигнута, но эта инициатива ознаменовала собой значительный шаг в растущей роли ЕС в обороне, чему способствовала война РФ против Украины.

"Семь государств-членов уже разместили заказы на 155-мм боеприпасы по ускоренной процедуре EDA. В ближайшие недели и месяцы могут появиться дополнительные заказы, например, для национальных целей пополнения запасов", - сообщило агентство в ответ на запрос агентства Reuters.

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Агентство отказалось назвать страны, заявив, что каждое правительство должно объявить о своих распоряжениях. В ответ на запрос Reuters министерство обороны Литвы подтвердило, что она одна из стран.

Также EDA отказалось назвать стоимость и количество заказов, заявив, что большая часть информации является конфиденциальной, добавляет Reuters. Однако в агентстве заявили, что сделки заключались как на снаряды, так и на компоненты, такие как детонаторы, снаряды, заряды и капсюли.

В заявлении говорится, что схема охватывает четыре "современные огневые платформы, разработанные и произведенные в Европе... и наиболее часто используемые украинскими вооруженными силами". Упоминаются французские CAESAR, польские Krab, немецкие PzH2000 и словацкие Zuzana C/2000.

Разместив заказы до конца этого месяца, страны имеют право подать заявку на возмещение расходов на боеприпасы, закупленные для Украины, из фонда ЕС, Европейского фонда мира.