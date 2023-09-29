Арестованные безакцизные сигареты из ОАЭ на $2 млн БЭБ планирует фиктивно передать на ВСУ, а по факту отдать заказчикам контрабанды, - журналист Плинский

История с задержанием БЭБ контейнера сигарет из ОАЭ на $2 млн – это элемент реализации главной коррупционной схемы БЭБ в условиях войны. Никто не планировал эти сигареты растаможивать, а арест БЭБ был запланирован с самого начала.

Об этом пишет в фейсбуке журналист Евгений Плинский, сообщает Цензор.НЕТ.

"А теперь пристегиваемся.

Сегодняшняя медийная история с задержанием БЭБ контейнера сигарет из ОАЭ на 2 млн$ – это история не о борьбе с контрабандой.

Это элемент реализации главной коррупционной схемы БЭБ в условиях войны.

Никто не планировал эти сигареты растаможивать, а арест БЭБ был запланирован с самого начала.

После конфискации сигарет их должны фиктивно передать на ВСУ, а по факту отдать заказчикам контрабанды.

Вот так работает БЭБ.

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У меня уже на руках некоторые документы, подтверждающие эту схему.

Завтра сделаю видео.

P.S. Интересно, что после установки затертого БЭБом на фотографиях бренда сигарет выяснилось, что оптовым табачным посредникам Одессы зашел предзаказ этих сигарет.

БЭБ – просто твари!" – написал Плинский.

Детективы теруправления Бюро экономической безопасности в Одесской области обнаружили в Ренийском морском торговом порту 45-футовый контейнер с сигаретами иностранного происхождения стоимостью около 74 млн грн. Как сообщает пресс-служба ведомства, контейнер и груз были ввезены из Объединенных Арабских Эмиратов с нарушением таможенного и налогового законодательства.