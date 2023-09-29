На Купянском направлении россияне накапливают силы и наращивают давление, - разведка Эстонии

По данным разведки Эстонии, враг на Купянском направлении пытается принудить ВСУ к решительным действиям и накапливает силы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

В сводке, среди прочего, говорится, что сейчас российские войска концентрируют силы и формируют поле боя, например уничтожили мост через реку Оскол.

Впрочем, части 25-й общевойсковой армии по большей части не введены в бой.

"Тем самым они создают оперативную дилемму, пытаясь принудить украинские силы к решительным действиям. Обстановка на линии Лиман – Купянск остается сложной, но украинцы ее контролируют", – отмечают в разведке.

ВСУ тем временем расширили и укрепили плацдарм, а также вышли к окраинам сел Новопрокоповка и Вербовое в Запорожской области на Ореховском направлении, где основная тяжесть боев лежит на пехоте.

Отмечается, что РФ совершила несколько локальных контратак, но те не принесли ожидаемого результата. Одновременно с этим враг укрепляет оборону Токмака и выстраивает новую линию укреплений по пути в Бердянск.

Читайте также: Россияне готовятся к наступлению на Купянско-Лиманском направлении, - Силы обороны

"В ближайшее время украинцам все же будет сложно добиться оперативного успеха, то есть полностью перерезать сухопутный путь в Крым", – говорится в сообщении.

В сводке отмечается, что из-за потери Работино по личному приказу начальника Генштаба РФ Герасимова сняли командующего Запорожским направлением генерал-полковника Теплинского, также возглавляющего воздушно-десантные войска.

На других участках фронта ситуация почти не изменилась: ВСУ продолжают предпринимать попытки блокирования Бахмута, где продвигаются методически, но с трудом, поскольку местность удобна для обороны.

"Ударом по штабу Черноморского флота в Севастополе Украина убедительно доказала, что способна планомерно поражать объекты на всей территории полуострова. Это побуждает высшее военное руководство РФ беспокоиться о собственной безопасности и путях ее обеспечения. Украинцы наглядно продемонстрировали, никто из командиров не застрахован от удара", – резюмируется в сводке.