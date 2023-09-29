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Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу 130 тыс. россиян

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путін
Российский диктатор Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва в ряды армии РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.

"Путин подписал указ о призыве на военную службу с 1 октября (и об увольнении в запас тех призывников, чей срок службы истек)", - говорится в сообщении.

Призвать должны 130 тысяч человек. В России призывы в армию проводят дважды в год: весной и осенью.

Ранее Минобороны РФ заявило, что с 1 октября начнется осенний призыв на военную службу, в том числе и на оккупированных территориях Украины.

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Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу 130 тыс. россиян 01
Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу 130 тыс. россиян 02

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Топ комментарии

  • albano miner
    кацапы, посмотрите на вашу чмошную моль на фотке... вы готовы умирать за её золотые дворцы-унитазы?, дебилы лишнехромосомные
  • Ron Ma dcabdd3b
    oт вам і могилізація
  • Jimmy Hill
    Хаймерси напряглись - мабудь щось внюхали
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