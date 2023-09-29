Дезертир из "Вагнера" Медведев может уехать в Россию: Киев не просил Норвегию об экстрадиции. ДОКУМЕНТ

Бывший вагнеровец Андрей Медведев, сбежавший в Норвегию и попросивший об убежище, может свободно покинуть это государство, если захочет: запросов об экстрадиции до сих пор нет.

Об этом говорится в ответе LIGA.net на повторный запрос в Национальной службе уголовных расследований KRIPOS, норвежской полиции. Прошлый запрос был четыре месяца назад, передает Цензор.НЕТ.

"Медведева все еще рассматривают как свидетеля, и мы опрашиваем его по поводу информации о времени, когда, по его словам, он служил в Группе Вагнера", – сообщил старший советник Норвежской полиции Аксель Вильгельм Дуэ.

По его словам, правоохранители не будут делиться информацией о том, что сообщил им террорист и тем, как они воспринимают эту информацию.

Чиновник отметил, что бывший наемник может покинуть Норвегию, если желает. Он отметил, что ему "не известен ни один запрос об экстрадиции" Медведева.

"С нашей стороны Медведев может покинуть (Норвегию. – Ред.), если пожелает. Мне не известен ни один запрос об экстрадиции", – говорится в ответе.

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Это повторный запрос, LIGA.net обращалась к KRIPOS в мае и получила ответ, что ведомству неизвестно о запросах на экстрадицию Медведева, а он может уехать из Норвегии, если он захочет.

25 апреля 2023 года LIGA.net направила в Офис генпрокурора запрос такого содержания: "Просим предоставить информацию, требует ли Украина экстрадиции из Норвегии бывшего вагнеровца Андрея Медведева? Если нет, то почему? Если да, то что для этого делается, на каком этапе процесс сейчас?" На 29 сентября Офис генпрокурора не ответил на запрос.

22 сентября вагнеровец неудачно попытался нелегально перейти норвежскую границу и вернуться в Россию, его задержали. За несколько часов до этого Медведев сообщил местному журналисту, что его вскоре якобы "могут экстрадировать в Украину, и в России ему будет безопаснее".

Как следует из ответа KRIPOS, запросов на экстрадицию до сих пор нет, и он может покинуть Норвегию легально. На вопрос LIGA.net, зачем в таком случае Медведеву незаконно переходить границу, чиновник посоветовал обратиться в местную полицию в Финнмарке.

ППК "Вагнер" признана в Украине террористической организацией. Медведев заявлял, что четыре месяца воевал против Украины, был командиром отделения взвода штурмового отряда террористической Группы Вагнера.

Под его командованием находился и бывший узник Евгений Нужин. Он был завербован ЧВК и сдался в плен в Украине, а после того, как попал обратно в РФ, якобы был "казнен" ударом кувалды по голове, сообщали росСМИ.

Сам Медведев говорил, что ищет убежища в Норвегии, поскольку "опасается за свою жизнь" после того, как стал свидетелем убийств и жестокого обращения с российскими заключенными, завербованными в Группу Вагнера для войны.

Вот полный ответ норвежской службы на повторный запрос:

Напомним, 23 января 2023 года в Норвегии был задержан Медведев, он незаконно пересек границу и просил о политическом убежище. 18 мая бывший боевик заявил, что хочет вернуться в Россию.