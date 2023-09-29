Посол ЕС Матернова о членстве Украины в ЕС: "2030 год – реалистичный срок"

По всей вероятности, Украина сможет стать членом ЕС около 2030 года, если сохранится текущий темп реформ.

Об этом новая глава представительства ЕС в Украине Катарина Матернова заявила в интервью Европейской правде, сообщает Цензор.НЕТ.

Матернова отметила, что объясняет всем в Брюсселе, что в Украине время течет совсем по-другому.

"То, что в других местах занимает месяцы, здесь может произойти через несколько недель или дней", - отметила она.

"Поэтому я думаю, что 2030 год – реалистичный срок. Но он возможен, если очень, очень много работать. Вам нужно поддерживать темп реформ – а это не всегда линейный процесс. Впрочем, я могу себе представить, что это будет реальностью", – пояснила Матернова.

В то же время, по ее словам, для этого нужны не только реформы, которые должна осуществить Украина.

"Сроки будут определять также институциональные и политические изменения, которые должны произойти со стороны Европейского Союза. ЕС должен быть готов к расширению за пределы нынешних 27 стран-членов. Без изменений в системе голосования, в системе принятия решений число членов ЕС не может расширяться до бесконечности", – рассказала Матернова.

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Она также отметила, что в случае Украины немаловажную роль играет геополитика.

"Нет сомнений в том, что мы бы сейчас вообще не обсуждали вопрос о том, когда и как Украина вступит в ЕС, если бы не ужасающие события 24 февраля и все дальнейшее. Так что геополитика, конечно, играет определенную роль. Геополитика определяет вектор", – подчеркнула она.

В то же время, премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина будет готова стать членом ЕС в течение двух лет.