Зеленский пообещал завершить выполнение 7 критериев ЕС в течение следующего месяца, - посол Матернова

Президент Владимир Зеленский в разговоре с новым послом ЕС Катариной Матерновой пообещал через месяц завершить работу над семи критериями Еврокомиссии.

Об этом посол рассказала в интервью Европейской правде, передает Цензор.НЕТ.

"Президент Зеленский во время нашей двусторонней встречи сказал о том, что он ожидает, что в течение следующего месяца Украина выполнит все оставшиеся шаги", - сказала Матернова.

Она признала, что некоторые критерии полностью выполнены, например, требования по восстановлению органов судейского управления, Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей, критерия медиа-права и т.д.

"Должен также подчеркнуть, что вы достигли очень важного прогресса по антикоррупционному критерию, а также возобновлению декларирования активов.

Читайте также: Вступление Украины может изменить баланс сил в Евросоюзе, – посол ЕС Матернова

Поэтому я считаю, что был достигнут значительный прогресс", – сказала посол.

"Но вместе с тем, с точки зрения борьбы с отмыванием денег все еще остается нерешенный вопрос – хорошо известен закон о политически значимых лицах", – отметила Матернова.

Кроме того, по ее словам, сейчас идет оценка шагов Украины по вопросу защиты национальных меньшинств.