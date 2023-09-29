Зеленский пообещал завершить выполнение 7 критериев ЕС в течение следующего месяца, - посол Матернова
Об этом посол рассказала в интервью Европейской правде, передает Цензор.НЕТ.
"Президент Зеленский во время нашей двусторонней встречи сказал о том, что он ожидает, что в течение следующего месяца Украина выполнит все оставшиеся шаги", - сказала Матернова.
Она признала, что некоторые критерии полностью выполнены, например, требования по восстановлению органов судейского управления, Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей, критерия медиа-права и т.д.
"Должен также подчеркнуть, что вы достигли очень важного прогресса по антикоррупционному критерию, а также возобновлению декларирования активов.
Поэтому я считаю, что был достигнут значительный прогресс", – сказала посол.
"Но вместе с тем, с точки зрения борьбы с отмыванием денег все еще остается нерешенный вопрос – хорошо известен закон о политически значимых лицах", – отметила Матернова.
Кроме того, по ее словам, сейчас идет оценка шагов Украины по вопросу защиты национальных меньшинств.