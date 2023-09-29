Посол ЕС Матернова о членстве в ЕС: Евросоюз сейчас не хочет вовлекаться в чужие территориальные конфликты

Евросоюз сейчас не хочет втягиваться в чужие территориальные конфликты, поэтому вступление Молдовы без возвращения контроля над Приднестровьем маловероятно. С Украиной ситуация несколько сложнее.

Об этом новая глава представительства ЕС в Украине Катарина Матернова заявила в интервью "Европейской правде", сообщает Цензор.НЕТ.

Матернова выразила сомнение, что Молдова вообще получала какие-либо заверения от представителей ЕС по поводу возможности вступления в Евросоюз без Приднестровья.

"Я бы сказала, что наоборот: опыт некоторых предыдущих расширений свидетельствует, что Евросоюз сейчас не хочет втягиваться в чужие территориальные конфликты. Поэтому я думаю, что ЕС будет осторожен по этому вопросу", – отметила она.

Однако, по ее мнению, динамика расширения и реалистичная перспектива вступления в ЕС может стать стимулом реинтеграции оккупированных территорий.

"Иными словами, когда появится реальная перспектива вступления в ЕС, то и для левого и правого берега Днестра это могло бы стать мотивацией для реинтеграции Молдовы", - считает Матернова.

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В Украине же, подчеркнула она, речь идет об активной войне.

"И в известной степени хорошая новость – это то, что процесс подготовки к расширению занимает определенное время, и, надеюсь, территориальные вопросы будут решены к тому времени", – добавила Матернова.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявляла ранее, что Украина и Еврокомиссия еще не проговаривали официально, зависит ли как-то срок вступления Украины в Евросоюз от завершения войны.