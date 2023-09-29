США и Украина разработают план совместного производства оружия, в том числе и ПВО, - ОП
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США и Украина разработают план совместного производства оружия, включая ПВО.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече с журналистами в пятницу.
"Есть очень фундаментальное решение, которое начнет реализовываться очень и очень скоро. Думаю, что очень скоро к нам прибудут специалисты, которые будут разрабатывать конкретный план относительно собственного производства всего (оружия – ред), что нужно", - сказал он.
В первую очередь, по словам Ермака, это касается средств ПВО.
"Приедет (в Украину – ред.) делегация. Будет встреча американской и украинской делегаций для разработки совместных планов относительно производства в Украине оружия", - отметил глава Офиса президента.