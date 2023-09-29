На востоке враг пытался вернуть утраченные позиции, на Мелитопольском направлении идет контрнаступательная операция, - Генштаб

На Бахмутском и Авдеевском направлении россияне тщетно пытались восстановить контроль над утраченными позициями, на Мелитопольском направлении идет контрнаступательная операция ВСУ.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВС Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 удара по зенитно-ракетным комплексам врага. Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, зенитно-ракетный комплекс средств и станцию РЭБ врага", - говорится в сообщении.

В течение суток произошло 33 боевых столкновения.

Всего враг нанес 5 ракетных и 38 авиационных ударов, совершил 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

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На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов из территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Бучки Черниговской области; Волфино, Яструбино, Кондратовка, Владимировка, Беловоды, Степок, Новодмитровка Сумской области, а также Казачья Лопань, Стрелечье, Волчанск, Бударки, Тополя Харьковской области.

На Купянском направлении враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Комиссарово, Петропавловка, Ивановка, Песчаное, Сеньково Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Синьковка, Табаевка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары вблизи Копанков Харьковской области; Невского Луганской области; Спорного, Серебрянки Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Григоровка, Выемка, Веселое, Приволье Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Клещиевки Донецкой области. Нанес авиационный удар вблизи Богдановки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Григоровка, Часов Яр, Белая Гора, Железное Донецкой области. Фиксируется наращивание плотности минно-взрывных ограждений.

На Авдеевском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Авдеевки Донецкой области. Украинские защитники отбили атаку врага в районе южнее Тоненького Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Степное, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

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На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили более 10 атак врага в районе Марьинки Донецкой области. Также украинские защитники успешно отразили атаки врага в районе Новомихайловки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары возле Красногоровки и Марьинки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем захватчиков находились такие населенные пункты как Александрополь, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинскими защитниками успешно отбита атака врага в районе западнее Старомайорского Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Угледара, Великой Новоселки, Урожайного, Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах Работино и Вербового Запорожской области. Захватчики нанесли авиационные удары неподалеку от Новодаровки, Работино, Новоданиловки, Орехова Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, в частности, Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Орехов, Степногорск Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационный удар возле Ольговки Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов Херсонской области, среди которых Гавриловка, Республиканец, Николаевка, Антоновка, Кизомис Херсонской области и Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят российским войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.