"Пока мы не можем остановиться, потому что тогда на нас отыграются все", - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал возможность затяжной войны с РФ. Так, он призвал украинцев не паниковать, а защищать государство.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Данилов сказал в интервью Наталье Мосейчук.

"Пока мы не можем остановиться, потому что тогда на нас отыграются все. Надо сохранять устойчивость", - сказал он.

К сожалению, Запад часто говорит о возможности затяжной войны. Как предполагает Данилов, партнеры, вероятнее всего, опираются на факторы, "имеющиеся на столе".

"Невосприятие фрагментации России. Они этого боятся. И это правда. Нам до сих пор никто не может четко дать ответ на вопрос, что такое наша победа. Нам говорят: "Мы будем вас поддерживать до…" - и дальше слово "победа" я нигде не слышал", – сказал Данилов.

Так, Украине нужно четкое понимание позиции наших партнеров. Будут ли они идти с нами до победы? Или они будут идти определенный промежуток времени, а потом будут смотреть и делать выводы?

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Секретарь СНБО уверяет: сегодня продолжаются процессы, которые точно идут на пользу Украине. В частности, на территории России.

"Наша задача – держать устойчивость, не впадать в печаль, не паниковать. Нам свое делать. Нам нужно защищать государство, освобождать от агрессора. Если мы остановимся на этом пути, то имейте в виду, что тогда отыграются на нас все – и не только Путин", – убежден Данилов.

Он констатировал: мы живем в очень сложном мире, и нередко даже у стран-партнеров политическая целесообразность перевешивает те или иные вещи, которые мы называем ценностями.

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