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"Пока мы не можем остановиться, потому что тогда на нас отыграются все", - Данилов

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данілов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал возможность затяжной войны с РФ. Так, он призвал украинцев не паниковать, а защищать государство.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Данилов сказал в интервью Наталье Мосейчук.

"Пока мы не можем остановиться, потому что тогда на нас отыграются все. Надо сохранять устойчивость", - сказал он.

К сожалению, Запад часто говорит о возможности затяжной войны. Как предполагает Данилов, партнеры, вероятнее всего, опираются на факторы, "имеющиеся на столе".

"Невосприятие фрагментации России. Они этого боятся. И это правда. Нам до сих пор никто не может четко дать ответ на вопрос, что такое наша победа. Нам говорят: "Мы будем вас поддерживать до…" - и дальше слово "победа" я нигде не слышал", – сказал Данилов.

Так, Украине нужно четкое понимание позиции наших партнеров. Будут ли они идти с нами до победы? Или они будут идти определенный промежуток времени, а потом будут смотреть и делать выводы?

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Секретарь СНБО уверяет: сегодня продолжаются процессы, которые точно идут на пользу Украине. В частности, на территории России.

"Наша задача – держать устойчивость, не впадать в печаль, не паниковать. Нам свое делать. Нам нужно защищать государство, освобождать от агрессора. Если мы остановимся на этом пути, то имейте в виду, что тогда отыграются на нас все – и не только Путин", – убежден Данилов.

Он констатировал: мы живем в очень сложном мире, и нередко даже у стран-партнеров политическая целесообразность перевешивает те или иные вещи, которые мы называем ценностями.

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Топ комментарии

  • Наталия Гончар
    Юрій Луценко

    Цікаво спостерігати мовчання владних спікерів після наполегливої пропозиції Заходу розпочати давно обіцяні реформи.
    Втомившись вислуховувати дурню в діапазоні від «корупція в Україні закінчилася, всі корупціонери виїхали» до «корупціонери в Україні не крадуть американські позики, крадуть лише українські кошти», західні союзники виставили конкретний календарний план дій.

    Чи мають вони на це право?
    Так, мають. Хоча б тому, що фінансують 2/3 українського бюджету.

    Чи потрібний такий план дій саме зараз?
    Так, потрібен. Бо корупція і мародерство тилових щурів є не меншою загрозою, ніж окупація орків.
    Воювати в окопах між двома ворогами - вдвічі важче.

    Чому мовчить у відповідь влада?
    Бо у неї шок після показової екзекуції слуг народу по відновленню відкритих декларацій. І це ж владу заганяють лише в норми підзвітності, що діяли до 2019! А як же жити, якщо треба йти далі?

    Що не можна робити?
    Не можна знову намагатися сачконути в стилі віце-спікера, який заговорив про «тестування президентської республіки»
    Розчарування союзників все сильніше, а імідж корумпованої України грає на руку проросійським опонентам західного антипутінського Альянсу.

    Що робити?
    Очевидно, що із такою радикальною зміною поведінки нинішня влада не в стані впоратися.
    Але й проводити вибори під час смертельної битви на фронті - не можна.
    Тому вважаю єдиним виходом зміну виконавчої влади. Повірити, що Кабмін Шмигаля, цього зайця в овечій шкурі на чолі овець в заячих шкірках, на щось здатна - не може напевно ніхто.

    Отже, Президент має продовжити керувати військовою і зовнішньою політикою.
    Одночасно він має припинити ручне керування Кабміном з свого Офісу та відновити роботу нового самостійного Уряду реформ.
    Як це і передбачено Конституцією.

    Є політика левів. Є політика лисиць. Але ніколи не була ефективною політика страусів, які засунули голову в асфальт і слухають кротів.
  • John Lazurenko
    За корупцію під час війни ви точно отримаєте.
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Може він має на увазі що не можуть зупинитися розкрадати бюджет, та припинити узурпацію влади-бо їм тоді точно буде пиз**ць.
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