Данилов: Часть производства ракет вынесена за пределы нашей страны

Украина вынесла часть производства собственных ракет за пределы страны, чтобы уберечь его от российских атак. Это не влияет глобально на ракетную программу.

Об этом рассказал в эфире Украинского радіо секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, сообщает Цензор.НЕТ.

Он рассказал о ракетном ударе со стороны россиян по одному из украинских производств ракет, отметив, что предприятие перенесли за пределы Украины: "Этот удар уже произошел давно и потому, понимая, что россияне знают дислокацию определенных объектов еще со времен Советского Союза, заранее сделали определенные шаги для того, чтобы сделать их невозможными. Это не влияет глобально на ракетную программу".

"Часть производства вынесена за пределы нашей страны, где РФ точно не получит его. Ведь Россия только с нами может вести борьбу, а если речь идет о странах НАТО, то у них здесь все слабенько", - констатировал Данилов.

Также он добавил, что возобновились удары россиян по украинской энергетике. "Российская Федерация - коварная страна, которая не может воевать с военными. Она воюет с нашим гражданским населением, уничтожает нашу гражданскую инфраструктуру для того, чтобы причинить боль нашему народу - пенсионерам, детям, которые во время таких атак находятся в сложном положении", - отметил Данилов.

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