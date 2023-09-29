Войну технологий выиграют инженеры: для победы Украины необходимо создавать defence-tech-стартапы, - Федоров

Каждый, кто связан с технологиями, должен максимально включиться в работу над победой Украины в войне. Необходимо создавать defence-tech-стартапы, присоединяться к существующим командам и инвестировать в инновации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил вице-премьер по инновациям, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Войну технологий выиграют инженеры.

Сегодня на IТ Аrena во Львове встретился с драйверами инноваций – украинскими айтишниками. Говорили о войне и будущем. Это крупнейшая технологическая война в истории.

Теперь каждый, кто связан с технологиями, должен максимально включиться. Необходимо создавать defence-tech-стартапы, присоединяться к существующим командам и инвестировать в инновации.

Я вижу 8 перспективных направлений, где постоянно нужны энергичные люди и инвестиции:

спутниковая связь

дроны

системы ситуационной осведомленности

морские дроны

роботизированные наземные платформы

искусственный интеллект

РЭБ

защита неба

Активно работаем с партнерами, чтобы создать все условия для развития технологий – целую инфраструктуру, где каждый найдет работу для себя.

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Запустили Brave1, чтобы идеи крутых разработок воплощались в жизнь и приносили результаты на фронте. Создали правовое и налоговое пространство Diia City, чтобы технологические компании рождались и стремительно развивались с низкими налогами и благоприятным инвестклиматом. Масштабировали украинское производство БпЛА с Армией дронов, умножаем эти результаты каждый день.

Работы много. Поэтому сегодня вы не можете не приобщиться к победе. Все, кто занимается технологиями, могут изменить ход войны", - рассказал Федоров.