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Войну технологий выиграют инженеры: для победы Украины необходимо создавать defence-tech-стартапы, - Федоров

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федоров,михайло
Каждый, кто связан с технологиями, должен максимально включиться в работу над победой Украины в войне. Необходимо создавать defence-tech-стартапы, присоединяться к существующим командам и инвестировать в инновации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил вице-премьер по инновациям, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Войну технологий выиграют инженеры.

Сегодня на IТ Аrena во Львове встретился с драйверами инноваций – украинскими айтишниками. Говорили о войне и будущем. Это крупнейшая технологическая война в истории.

Теперь каждый, кто связан с технологиями, должен максимально включиться. Необходимо создавать defence-tech-стартапы, присоединяться к существующим командам и инвестировать в инновации.

Я вижу 8 перспективных направлений, где постоянно нужны энергичные люди и инвестиции:

  • спутниковая связь
  • дроны
  • системы ситуационной осведомленности
  • морские дроны
  • роботизированные наземные платформы
  • искусственный интеллект
  • РЭБ
  • защита неба

Активно работаем с партнерами, чтобы создать все условия для развития технологий – целую инфраструктуру, где каждый найдет работу для себя.

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Запустили Brave1, чтобы идеи крутых разработок воплощались в жизнь и приносили результаты на фронте. Создали правовое и налоговое пространство Diia City, чтобы технологические компании рождались и стремительно развивались с низкими налогами и благоприятным инвестклиматом. Масштабировали украинское производство БпЛА с Армией дронов, умножаем эти результаты каждый день.

Работы много. Поэтому сегодня вы не можете не приобщиться к победе. Все, кто занимается технологиями, могут изменить ход войны", - рассказал Федоров.

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Топ комментарии

  • Дід Василь
    І назначають радниками футболістів.
  • Літій Неоненко
    І що Федоров розуміється в інженерії? В нього немає ніякої інженерної освіти і знань.Зараз в тренді іт.Але жодна з великих країн,не тримається виключно на іт.Це лише частина економіки.
  • Руслан Руслан 2f276dc7
    ви кончені можете створити тільки міліард дерев на окупованих теріторіях, і ще трошки не встигли підзкиздить бабла на бабушкофонах. Клоуни срані.
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