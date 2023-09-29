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Предатель генерал СБУ Наумов получил год тюрьмы в Сербии. ФОТО

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В Сербии Высший суд города Ниш приговорил экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова к одному году лишения свободы по обвинению в отмывании денег.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Предатель генерал СБУ Наумов получил год тюрьмы в Сербии 01

Суд первой инстанции вынес приговор 29 сентября. По словам адвоката Наумова Милана Петровича, сторона защиты будет оспаривать это решение.

"Мы считаем (как сторона защиты – ред.), что нет абсолютно никаких оснований для осуждения за уголовное преступление отмывания денег, потому что мы считаем, что подсудимый Андрей Наумов не мог совершить это уголовное преступление, особенно на территории Сербии", – заявил Петрович.

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Адвокат подчеркнул, что сейчас также ожидается решение Апелляционного суда Ниша по запросу Украины об экстрадиции Наумова.

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Ранее Высший суд города Ниш отклонил запрос Украины об экстрадиции Андрея Наумова, который находится под стражей в Сербии с июня 2022 года. Наумова арестовали 7 июня прошлого года, когда он пытался попасть из Сербии в Северную Македонию.

Сербская полиция объявила, что деньги и бриллианты, найденные во время осмотра автомобиля, "вероятно произошли от преступной деятельности", после чего Наумову предъявили обвинения в отмывании денег в Высоком суде в Нише. На суде Наумов отрицал обвинения следствия и утверждал, что это его личные деньги.

Наумов – фигурант ряда журналистских расследований о контрабандном импорте и коррупционных схемах на таможне. Еще в статусе начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ фигурировал в расследовании журналистов "Схем" о приобретении элитного имущества, несопоставимого с официальными доходами госслужащего. Также "Схемы" рассказывали, что накануне полномасштабного вторжения России в Украину – а именно 23 февраля – Андрей Наумов уехал за границу.

В Украине Наумову объявили два подозрения - "в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, в злоупотреблении властью или служебным положением" и мошенничестве и нанесении ущерба государству в размере более 3,2 млн гривен.

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