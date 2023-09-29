Предатель генерал СБУ Наумов получил год тюрьмы в Сербии. ФОТО

В Сербии Высший суд города Ниш приговорил экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова к одному году лишения свободы по обвинению в отмывании денег.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Суд первой инстанции вынес приговор 29 сентября. По словам адвоката Наумова Милана Петровича, сторона защиты будет оспаривать это решение.

"Мы считаем (как сторона защиты – ред.), что нет абсолютно никаких оснований для осуждения за уголовное преступление отмывания денег, потому что мы считаем, что подсудимый Андрей Наумов не мог совершить это уголовное преступление, особенно на территории Сербии", – заявил Петрович.

Читайте также: Сербский суд отказал Украине в экстрадиции экс-генерала СБУ Наумова, - СМИ

Адвокат подчеркнул, что сейчас также ожидается решение Апелляционного суда Ниша по запросу Украины об экстрадиции Наумова.

Ранее Высший суд города Ниш отклонил запрос Украины об экстрадиции Андрея Наумова, который находится под стражей в Сербии с июня 2022 года. Наумова арестовали 7 июня прошлого года, когда он пытался попасть из Сербии в Северную Македонию.

Сербская полиция объявила, что деньги и бриллианты, найденные во время осмотра автомобиля, "вероятно произошли от преступной деятельности", после чего Наумову предъявили обвинения в отмывании денег в Высоком суде в Нише. На суде Наумов отрицал обвинения следствия и утверждал, что это его личные деньги.

Наумов – фигурант ряда журналистских расследований о контрабандном импорте и коррупционных схемах на таможне. Еще в статусе начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ фигурировал в расследовании журналистов "Схем" о приобретении элитного имущества, несопоставимого с официальными доходами госслужащего. Также "Схемы" рассказывали, что накануне полномасштабного вторжения России в Украину – а именно 23 февраля – Андрей Наумов уехал за границу.

В Украине Наумову объявили два подозрения - "в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, в злоупотреблении властью или служебным положением" и мошенничестве и нанесении ущерба государству в размере более 3,2 млн гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наумов в сербском суде отрицает обвинения в отмывании денег, - журналист. ФОТО