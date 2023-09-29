Украина пригласила кандидатов в президенты США к себе с визитом, - ОП

Украина направила официальное приглашение кандидатам в президенты США к себе с визитом, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Как он рассказал на встрече с журналистами в пятницу в Киеве, Офис президента на постоянной основе держит контакт с обеими партиями американского Конгресса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Этот контакт длится на протяжении всего времени. Мы встречаемся с представителями и Республиканской, и Демократической партий. Более того, мы официально пригласили всех кандидатов, которые будут, которые есть и которые еще намерены ими стать, чтобы они приехали в Украину", - заявил Ермак.

По его словам, это нужно для того, чтобы они "формировали свою позицию в отношении Украины после того, как увидят все происходящее здесь своими глазами, а не на расстоянии".

Глава Офиса президента отметил, что официальный Киев уже посещали экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи и экс-вице-президент Майк Пенс (кандидаты в президенты США – ред.).

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"Надеюсь, что этот процесс будет и дальше длиться. Прежде чем, как что-то говорить, важно быть тут, все увидеть, а не делать выводы на расстоянии", - подчеркнул он.

Ермак также выразил уверенность в том, что поддержка Украины является абсолютным приоритетом в США.

"Мы еще раз убедились, как американцы нас поддерживают. А именно общества формируют, в том числе, позиции политиков", - резюмировал глава Офиса президента Украины.

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