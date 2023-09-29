НАПК приостановило статус международного спонсора войны для венгерского OTP Bank и еще пяти греческих компаний-перевозчиков

Национальное агентство по предотвращению коррупции приостановило статус международного спонсора войны для венгерского OTP Bank и еще пяти греческих компаний-перевозчиков после переговоров с их руководством.

Об этом говорится в сообщении НАПК, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что статус международного спонсора войны приостановлен для следующих компаний:

Dynacom Tankers Management (DTM);

Delta Tankers LTD;

Thenamaris Ships Management Inc;

Minerva Marine;

TMC Tankers LTD;

OTP Bank.

"Такое решение принято по результатам переговоров между представителями Агентства и представителями компаний и правительств этих стран по прекращению сотрудничества с Российской Федерацией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь на портале "Война и санкции", в разделе "Международные спонсоры войны", эти 6 компаний будут иметь временно приостановленный статус.

Читайте также: Чехия проверяет деятельность Raiffeisen Bank из-за работы в РФ

Агентство надеется, что такое решение приведет к разблокированию Венгрией 500 млн евро жизненно необходимой военной помощи ЕС для украинского народа.

Также это исключит возможность блокирования Грецией будущего пакета санкций ЕС, направленного на уменьшение возможности России продолжать войну.

"Агентство всегда открыто к сотрудничеству с международным бизнесом и готово провести консультации по шагам, необходимым для исключения из перечня", - добавили в НАПК.

Напомним, Венгрия многократно блокировала инициированное ЕС создание долгосрочного фонда для поддержки армии Украины в объеме до 20 миллиардов евро из-за внесения венгерского банка OTP в список "спонсоров войны".

Нагадаємо, Угорщина багаторазово блокувала ініційоване ЄС створення довгострокового фонду для підтримки армії України обсягом до 20 мільярдів євро через внесення угорського банку OTP до списку "спонсорів війни".