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Если Россия получит иранские ракеты, это не увеличит уровень угрозы Украине, - Данилов

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данілов
Если Иран решит передать России ракеты, это не повысит уровень угроз для Украины, ведь этот уровень никогда не уменьшался, начиная с февраля 2014 года.

Об этом заявил в эфире Украинского радіо секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, сообщает Цензор.НЕТ.

"То, что Иран планирует передать свои ракеты на территорию России, говорит о том, что у России нет возможности самостоятельно решить вопрос с Украиной. РФ обращается в страну, которая с 1979 года находится под санкциями", - отметил Данилов.

Также он добавил, что украинские спецслужбы отслеживают эту ситуацию совместно с партнерами и работают в этом направлении: "Это не повысит уровень угроз нашей стране, ведь этот уровень никогда не уменьшался, начиная с февраля 2014 года".

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Данилов добавил, что Россия не может победить Украину на поле боя и использует все доступные возможности для усиления своей позиции. В частности, речь идет и об информационных кампаниях: "Когда Россия начинает расшатывать информационное пространство нарративами, что некоторым странам надоело помогать Украине, это не соответствует действительности", - подчеркнул он.

"Нашу страну в последнее время посетили и Столтенберг, и министры обороны Великобритании и Франции. Это яркое подтверждение, что мы не останемся один на один с агрессором", - подчеркнул Данилов.

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Топ комментарии

  • Вася Быколог
    Ні. Не підвищить. Замість 30 ракет буде летіти 60. Це зовсім не більше.
  • Pavlo Zsu-ukr
    Данілов ні в чому не бачить "великої загрози"..
    Ні в тому, що кацапи вже в процесі війни відкрили 3 заводи з виробництва ланцетів,
    ні в тому, що кацапи переобладнують свої ФАБи на керовані авіабомби,
    ні в тому, що шахеди вже виготовляються в кацапстані
    ні в тому, що деталі для виробництва всього спектру ракет і далі надходять в московію..

    Схоже Данілова лякає тільки одне - ненароком бовкнути правду
  • НБ
    З 2019 по 2022 Зєлєнський і його банда запроданців згорнула всі військові проекти. Єдиний військовий обєкт який було підготовлено до війни це повна реконструкція і переобладнання президентського бункеру для Зєлєнского. Там вон і сиділи "на мівіні" під час нападу і знищення сотень тисяч українців на Сході і під Києвом... Тварі...
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