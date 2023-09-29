Если Россия получит иранские ракеты, это не увеличит уровень угрозы Украине, - Данилов

Если Иран решит передать России ракеты, это не повысит уровень угроз для Украины, ведь этот уровень никогда не уменьшался, начиная с февраля 2014 года.

Об этом заявил в эфире Украинского радіо секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, сообщает Цензор.НЕТ.

"То, что Иран планирует передать свои ракеты на территорию России, говорит о том, что у России нет возможности самостоятельно решить вопрос с Украиной. РФ обращается в страну, которая с 1979 года находится под санкциями", - отметил Данилов.

Также он добавил, что украинские спецслужбы отслеживают эту ситуацию совместно с партнерами и работают в этом направлении: "Это не повысит уровень угроз нашей стране, ведь этот уровень никогда не уменьшался, начиная с февраля 2014 года".

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Данилов добавил, что Россия не может победить Украину на поле боя и использует все доступные возможности для усиления своей позиции. В частности, речь идет и об информационных кампаниях: "Когда Россия начинает расшатывать информационное пространство нарративами, что некоторым странам надоело помогать Украине, это не соответствует действительности", - подчеркнул он.

"Нашу страну в последнее время посетили и Столтенберг, и министры обороны Великобритании и Франции. Это яркое подтверждение, что мы не останемся один на один с агрессором", - подчеркнул Данилов.

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