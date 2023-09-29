Почти 100 тысяч человек из Карабаха прибыли в Армению, - правительство

По состоянию на 20:00 29 сентября в Армению доехали 98 625 человек из Нагорного Карабаха.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радіо Свобода, об этом сообщила представитель премьер-министра Армении Назели Багдасарян.

"Мост Хакари уже пересекли 20 892 транспортных средств", - заявила спикер.

Если правильными являются приведенные ранее властями Армении данные о том, что в Карабахе по состоянию на начало сентября жили примерно 120 тысяч человек, то сейчас там осталось чуть более 20 тысяч.

28 сентября президент сепаратистского региона Нагорный Карабах Самвел Шахраманян подписал указ, предусматривающий, что сепаратистская "Нагорно-Карабахская республика" прекратит существование с 1 января.

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В сентябре азербайджанская армия провела операцию по возобновлению контроля над регионом.

Азербайджан открыл единственную дорогу, ведущую из региона в Армению, 24 сентября, через четыре дня после соглашения о прекращении огня, завершившего молниеносную военную операцию Баку.