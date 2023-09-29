От самих конгрессменов зависит, пожертвуют ли США помощью Украине во избежание шатдауна, - Блинкен

Правительственный "шатдаун", который может произойти уже 1 октября, усложнит работу Госдепартамента США, и он приложит максимум усилий, чтобы и дальше защищать интересы национальной безопасности.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается вероятного правительственного "шатдауна", я бы сказал так: прежде всего мы надеемся, что этого не произойдет", - отметил Блинкен.

"Шатдаун", по его словам, явно усложнит всю работу по усилению национальной безопасности. Государственный секретарь призвал Конгресс избежать такого сценария.

В ответ на вопрос, согласится ли администрация США с отказом Конгресса принять пакет помощи Украине, который Сенат передал Палате представителей с предложениями во избежание "шатдауна", Блинкен отметил, что это зависит от самих законодателей.

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"Но я могу просто сказать в общем контексте, что "шатдаун" не должен состояться. Впрочем, если это произойдет, мы сделаем все возможные шаги, чтобы быть уверенными, что мы выполняем по крайней мере свои функции в защиту национальной безопасности", - подчеркнул Блинкен.

Напомним, "шатдаун" – приостановка работы правительства США – это ситуация, которая возникает, когда Конгресс не успевает согласовать финансирование государственных органов до начала нового финансового года.