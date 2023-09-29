Украине сложно будет войти в Евросоюз без поддержки Польши, - министр по европейским вопросам Шинковский вель Сенк

Украине проблематично будет в краткосрочной перспективе войти в ЕС без поддержки стран региона, в частности, Польши.

На этом во время Экономического конгресса в Познани заявил в пятницу министр по европейским вопросам в правительстве Польши Шимон Шинковский вель Сэнк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

На вопрос, остается ли Польша все еще главным союзником Украины в ЕС, политик признал, что в краткосрочной перспективе можно наблюдать разворот Украины в сторону Германии.

"Но международную политику нужно рассматривать в среднесрочной или долгосрочной перспективе. Увидим, как будет действовать Украина. По-моему, если бы она пыталась совершить разворот в сторону Германии через головы не только Польши, но и стран региона, то это было бы ошибкой со стороны Украины. Невозможно без поддержки стран региона, над их головами, быстро ввести Украину в Евросоюз. Но это украинские политики должны взять ответственность за свою политику", - заявил польский министр.

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Между тем он подчеркнул, что победа Украины в войне с Россией в национальных интересах Польши, а поддержка членства Украины в ЕС со стороны Польши будет оставаться неизменной.

"В ситуации, когда украинские политики пытаются дать понять, что их интересы должны быть выше интересов стран ЕС, то мы не можем согласиться с таким восприятием этого вопроса. Для нас интересы наших граждан и защита этих интересов всегда будут нашим приоритетом. И это никаким образом не противоречит нашей воле поддерживать Украину", - подчеркнул Шинковский вель Сенк.