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Украине сложно будет войти в Евросоюз без поддержки Польши, - министр по европейским вопросам Шинковский вель Сенк

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польща
Украине проблематично будет в краткосрочной перспективе войти в ЕС без поддержки стран региона, в частности, Польши.

На этом во время Экономического конгресса в Познани заявил в пятницу министр по европейским вопросам в правительстве Польши Шимон Шинковский вель Сэнк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

На вопрос, остается ли Польша все еще главным союзником Украины в ЕС, политик признал, что в краткосрочной перспективе можно наблюдать разворот Украины в сторону Германии.

"Но международную политику нужно рассматривать в среднесрочной или долгосрочной перспективе. Увидим, как будет действовать Украина. По-моему, если бы она пыталась совершить разворот в сторону Германии через головы не только Польши, но и стран региона, то это было бы ошибкой со стороны Украины. Невозможно без поддержки стран региона, над их головами, быстро ввести Украину в Евросоюз. Но это украинские политики должны взять ответственность за свою политику", - заявил польский министр.

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Между тем он подчеркнул, что победа Украины в войне с Россией в национальных интересах Польши, а поддержка членства Украины в ЕС со стороны Польши будет оставаться неизменной.

"В ситуации, когда украинские политики пытаются дать понять, что их интересы должны быть выше интересов стран ЕС, то мы не можем согласиться с таким восприятием этого вопроса. Для нас интересы наших граждан и защита этих интересов всегда будут нашим приоритетом. И это никаким образом не противоречит нашей воле поддерживать Украину", - подчеркнул Шинковский вель Сенк.

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Топ комментарии

  • Vitaliy Sander
    Поки польскі політики вже відверто знущаються і погрожують, окремі унікуми продовжують пищати що ми маємо їм дякувати непередякувати. Мабуть ми маємо подякувати що стали щитом між ними та кацапами, а вони нам стріли подають, за які заплатили США.
  • Dima30
    Варто зрозуміти Польща діє в своїх інтересах при цьому користується всіма фондами та інструментами ЄС ,а Україна обмежена у всьому.Якщо є можливість поглибити зв`язки з ФРН то це треба робити в будь якому випадку.
  • Only
    Поляки вже починають погрожувати.

    А ще й навіть мова не іде про вступ до ЄС.

    Можете тільки уявити собі, як вони будуть викручувати руки, коли прийде час!
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