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В ходе переговоров в Вашингтоне список рекомендаций по реформам не обсуждался, - ОП

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ігор,жовква
Во время переговоров с участием украинской делегации в Вашингтоне ни один список с рекомендациями по поводу того, какие реформы Украина должна выполнить в течение года, не обсуждался.

Об этом в интервью LB.ua рассказал замруководителя Офиса президента Игорь Жовква, передает Цензор.НЕТ.

"Это письмо американская сторона не представляла официально украинской делегации", - подчеркнул Жовква.

Он отметил, что одним из членов американской делегации была новая спецпредставитель президента США по восстановлению Украины Пенни Прицкер. Президент Зеленский встретился с ней отдельной встречей.

"Мы обсуждали, каким образом Соединенные Штаты могут приобщиться к реконструкции Украины. Конечно, звучала тема реформ, но в общем плане: нужно и дальше проводить изменения", - рассказал заместитель руководителя ОП.

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