Румыния будет бойкотировать матчи со сборной России

Румынская футбольная федерация (FRF) заявила, что отказывается играть против российских сборных. Это произошло после решения УЕФА о возвращении российских команд в международные соревнования по футболу в возрастной категории U17.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление FRF.

В румынской федерации согласились с тезисом УЕФА о том, что "ни в коем случае дети не должны страдать из-за опрометчивых действий властей государства", однако убеждены, что санкции против российского футбола должны действовать и дальше.

"FRF считает, что футбол и спорт вообще нельзя отделить от правовых, институциональных и экономических ценностей, которые превратили Европу в простор мира, свободы и экономического процветания", - говорится в заявлении румынской федерации.

"FRF считает, что должна быть солидарна с духом санкций, утвержденных европейскими и национальными институтами, и не будет играть ни одного официального или товарищеского матча со сборной Российской Федерации", - отмечается в заявлении.

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"FRF ожидает завершения процедур для выполнения этого решения Исполнительного комитета УЕФА, считая, что регламент соревнований будет уважать позицию каждой национальной федерации".

Представители Германии в исполкоме УЕФА, Ганс-Йоахим Ватцке и Карл-Гайнц Румменигге поддержали решение о возвращении сборной России U17. Однако официальной реакции Немецкого футбольного союза пока не последовало.

В то же время, Украина, Англия, Польша, Латвия, Литва, Швеция, Дания, Финляндия, Ирландия, Норвегия, Румыния публично выступили против матчей с Россией.

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