Чарльз Браун официально вступил в должность председателя Объединенного комитета начальников штабов армии США

Председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли в пятницу официально передал свои полномочия преемнику генералу Чарльзу Брауну, который до этого возглавлял Военно-воздушные силы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Церемония передачи полномочий новому председателю Объединенного комитета начальников штабов состоялась на военной базе Майер Хендерсон Холл под Вашингтоном.

В сопровождении оркестра на марше Милли передал командование главнокомандующему ВВС генералу Чарльзу Брауну. На церемонии присутствовали президент США Джо Байден и глава Пентагона Ллойд Остин.

В своем первом выступлении Браун заявил, что его целью будет сдерживание агрессии и "ведение боя там, где он будет нужен".

Генерал также отметил необходимость модернизации армии США с учетом новых подходов.

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