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Чарльз Браун официально вступил в должность председателя Объединенного комитета начальников штабов армии США

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браун,чарльз
Председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли в пятницу официально передал свои полномочия преемнику генералу Чарльзу Брауну, который до этого возглавлял Военно-воздушные силы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Церемония передачи полномочий новому председателю Объединенного комитета начальников штабов состоялась на военной базе Майер Хендерсон Холл под Вашингтоном.

В сопровождении оркестра на марше Милли передал командование главнокомандующему ВВС генералу Чарльзу Брауну. На церемонии присутствовали президент США Джо Байден и глава Пентагона Ллойд Остин.

В своем первом выступлении Браун заявил, что его целью будет сдерживание агрессии и "ведение боя там, где он будет нужен".

Генерал также отметил необходимость модернизации армии США с учетом новых подходов.

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Топ комментарии

  • Чайка Київ
    Дякуємо, пане генерале Міллі, за вашу допомогу у боротьбі з одним з найбільших ворогів людства, пуйлом та його мордором.
  • Nataliia Mykhailova a5732138
    Разом до Перемоги, пане Генерал Браун !
  • arye z.
    В Україні відповідної посади немає.
    Америка з самого свого заснування взяла курс на зменшення ризику військового перевороту. Якщо в тебе в руках вся військова сила, то надто велика спокуса перетворити владу над армією на владу над країною.
    Тому немає посади ні Начгенштаба, ні генерала Головнокомандувача. Є 4-ро начштабів 4-х самостійних родів військ - сухопутні, морські, повітряні та морська піхота. А над ними Начальник об'єднаного штабу, який 4-ма родами військ не командує, а лише координує їхню діяльність. А головнокомандувач - Президент.
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