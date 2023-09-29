Россия атакует юг страны ударными беспилотниками, - Воздушные силы

Российские оккупанты выпустили группы ударных БПЛА в направлении Одесской, Николаевской, Херсонской областей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в телеграме Воздушные силы ВС Украины в пятницу вечером.

"Херсонская, Николаевская области – угроза применения врагом ударных БпЛА", – говорится в сообщении.

Также сообщалось, что "вторая группа вражеских ударных БПЛА долетает до побережья Одесской области".

В частности, призывают находиться в укрытиях жителей Белгород-Днестровского, Арцизского районов, Южного и Рыбаковки Одесской области. А также жителей нескольких районов Николаевской области, в том числе Коблево.

"Жители Одесской области очень прошу: спуститесь в укрытие и будьте там до отбоя воздушной тревоги", – написал глава областной военной администрации Олег Кипер в своем телеграме.

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