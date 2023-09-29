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Палата представителей США отклонила проект о временном бюджете, угроза шатдауна сохраняется, - СМИ

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сша,сенат,конгрес
Палата представителей отклонила законопроект спикера Кевина Маккарти, который позволил бы продолжить правительству функционировать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CBS News.

Палата представителей отклонила поддержанный Маккарти законопроект, позволяющий правительству работать в течение месяца при сокращенном уровне расходов. Таким образом очередная попытка избежать шатдауна потерпела поражение.

На днях Сенат США согласовал проект краткосрочной бюджетной резолюции, которая должна профинансировать работу американского правительства на следующие 45 дней, в течение которых надеются достичь компромисса по бюджету на 2024 год.

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Этот проект предусматривал заложенные в бюджет 6,1 миллиарда долларов, которые должны пойти на помощь Украине. В частности, 4,5 миллиарда долларов на оборонные расходы и более 1,6 миллиарда - на экономическую поддержку.

Напомним, "шатдаун" – приостановка работы правительства США – это ситуация, которая возникает, когда Конгресс не успевает согласовать финансирование государственных органов до начала нового финансового года.

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Топ комментарии

  • Наталия Гончар
    Республиканцы соберутся за закрытыми дверями в 16:00, чтобы обсудить следующие шаги. Но Маккарти до сих пор избегал вопросов о заключаете сделки с демократами - шаг, который почти гарантировал бы попытку лишить его от него вала. Ожидается, что Палата представителей наберет больше голосов в субботу, хотя неясно, за что они будут голосовать.
    И до сих пор руководство Палаты представителей и Сената не проводит таких переговоров между Капитолий, которые могли бы помочь заключить сделку в последнюю минуту. В отсутствие 11-часового прорыва, которого никто не ожидает, правительство закроется в 12:01 утра B Воскресенье

    POLITICO
    The House GOP's funding patch fails, teeing up shutdown
    Absent an 11th-hour breakthrough, which no one expects, the government will shutter at midnight Sunday.

    By https://www.politico.com/staff/jordain-carney JORDAIN CARNEY , https://www.politico.com/staff/caitlin-emma CAITLIN EMMA and https://www.politico.com/staff/sarah-ferris SARAH FERRIS
    09/29/2023, 1:51PM
  • три - пятнадцать
    за 3 дні? - десь я вжє це чув...))
  • Наталия Гончар
    28 учора Ваша реєстрація тут - не цирк мародерів ЗЕвиродків вироків Україні
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