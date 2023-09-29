Палата представителей США отклонила проект о временном бюджете, угроза шатдауна сохраняется, - СМИ

Палата представителей отклонила законопроект спикера Кевина Маккарти, который позволил бы продолжить правительству функционировать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CBS News.

Палата представителей отклонила поддержанный Маккарти законопроект, позволяющий правительству работать в течение месяца при сокращенном уровне расходов. Таким образом очередная попытка избежать шатдауна потерпела поражение.

На днях Сенат США согласовал проект краткосрочной бюджетной резолюции, которая должна профинансировать работу американского правительства на следующие 45 дней, в течение которых надеются достичь компромисса по бюджету на 2024 год.

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Этот проект предусматривал заложенные в бюджет 6,1 миллиарда долларов, которые должны пойти на помощь Украине. В частности, 4,5 миллиарда долларов на оборонные расходы и более 1,6 миллиарда - на экономическую поддержку.

Напомним, "шатдаун" – приостановка работы правительства США – это ситуация, которая возникает, когда Конгресс не успевает согласовать финансирование государственных органов до начала нового финансового года.