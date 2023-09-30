Азербайджан признает территориальную целостность Армении, - Алиев

Президент Азербайджана Ильгам Алиев заявил, что его страна признает территориальную целостность Армении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Отметив, что "антитеррористические меры" против Нагорного Карабаха 19 сентября продолжались менее суток, Алиев заявил, что Азербайджан не собирался их продолжать.

"Если бы мы хотели продолжать, нетрудно догадаться, где мы могли остановиться, если бы вообще решили остановиться. Но мы этого не сделали. Мы не намерены. Мы признаем территориальную целостность Армении, заявляем об этом и делаем это с полной ответственностью", - сказал он. президент Азербайджана.

О признании территориальной целостности Армении президент Алиев заявлял также после прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе, 21 сентября.

Напомним, Министерство обороны Азербайджана 19 сентября объявило о проведении в Карабахе "антитеррористических мероприятий локального характера с целью восстановления конституционного строя Азербайджана и прекращения провокаций армянских военных".

20 сентября Азербайджан заявил о завершении своей операции в Нагорном Карабахе.

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