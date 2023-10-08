В течение суток враг нанес 6 авиаударов по Украине и обстрелял более 110 населенных пунктов, - Генштаб

Российские оккупанты нанесли шесть авиационных ударов по территории Украины за минувшие сутки, а также обстреляли более 110 населенных пунктов из минометов и артиллерии.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения", - сказано в ней.

Враг нанес авиационные удары неподалеку от Грабовского Сумской области, Константиновки Донецкой области, Новоданиловки, Работино и Орехова Запорожской области, Берислава Херсонской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 110 населенных пунктов в Черниговской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, среди них города Волчанск Харьковской области, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка и Угледар Донецкой области, Гуляйполе и Орехов Запорожья областной центр Херсон.

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