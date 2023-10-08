Израиль в ООН: "Эпоха переговоров с этими дикарями закончилась. Пора уничтожить инфраструктуру террора ХАМАС"

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан заявил, что его страна намерена "стереть с лица земли" террористов ХАМАС, эпоха переговоров прошла.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN и Reuters.

"Эпоха переговоров с этими дикарями прошла. Пора уничтожить инфраструктуру террора ХАМАС, полностью стереть ее с лица земли, чтобы подобные ужасы больше никогда не повторились", - заявил Эрдан на закрытом заседании Совбеза ООН.

Он также призвал мировое сообщество отреагировать на "задокументированные военные преступления" боевиков ХАМАС и осудить "безжалостные террористические атаки" на Израиль.

"У Израиля есть одно единственное требование. Военные преступления ХАМАС должны быть однозначно осуждены. Это невероятное зверство должно быть осуждено. Израиль должен получить устойчивую поддержку, чтобы защитить себя. Защищать свободный мир", - подчеркнул он.

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Напомним, по центральных и южных районах Израиля в субботу утром, 7 октября, был нанесен массированный ракетный удар.

Министр обороны Израиля утвердил призыв резервистов в соответствии с потребностями ЦАХАЛа. Армия Израиля объявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи" в ответ на атаку ХАМАС.

Премьер-министр Биньямин Нетаньягу заявил, что страна находится в состоянии войны.

Вечером 7 октября спикер ЦАХАЛа заявил, что армия возобновила контроль над большинством приграничных населенных пунктов Газы, в которые проникли боевики ХАМАСа и Исламского джихада.

По данным МИД Украины, среди погибших в Израиле 2 гражданки Украины.

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