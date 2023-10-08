На месте музыкального фестиваля на юге Израиля обнаружено 250 тел погибших от рук террористов ХАМАС
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Times of Israel
Представитель волонтерской группы ZAKA, занимающейся поиском человеческих останков после терактов и других катастроф, сообщил СМИ, что на сегодняшний день они собрали более 250 тел с места проведения музыкального фестиваля на юге страны, атакованном террористами ХАМАСа.
Многие родители молодых людей, присутствовавших на рейве возле кибуца Реим, с субботы отчаянно ищут новости о своих пропавших детях.
Вместе с тем, посольство Непала в Израиле подтвердило гибель десяти своих граждан в результате нападения ХАМАСа на Израиль.
В то же время власти южного города Сдерот заявили, что подозревается проникновение террористов в город и призвали жителей не выходить из домов.
В воскресенье подконтрольное террористам ХАМАС министерство здравоохранения Газы заявило, что 413 палестинцев были убиты и еще 2300 получили ранения в секторе Газа с субботы в результате ответных ударов со стороны Израиля.
Армия обороны Израиля заявила, что убила не менее 400 палестинских террористов как в Израиле, так и в результате ударов по Газе.