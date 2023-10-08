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На месте музыкального фестиваля на юге Израиля обнаружено 250 тел погибших от рук террористов ХАМАС

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труп,ізраїль
На месте проведения музыкального фестиваля на юге Израиля, атакованного террористами ХАМАС в субботу, обнаружено более 250 тел погибших.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Times of Israel

Представитель волонтерской группы ZAKA, занимающейся поиском человеческих останков после терактов и других катастроф, сообщил СМИ, что на сегодняшний день они собрали более 250 тел с места проведения музыкального фестиваля на юге страны, атакованном террористами ХАМАСа.

Многие родители молодых людей, присутствовавших на рейве возле кибуца Реим, с субботы отчаянно ищут новости о своих пропавших детях.

Вместе с тем, посольство Непала в Израиле подтвердило гибель десяти своих граждан в результате нападения ХАМАСа на Израиль.

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В то же время власти южного города Сдерот заявили, что подозревается проникновение террористов в город и призвали жителей не выходить из домов.

В воскресенье подконтрольное террористам ХАМАС министерство здравоохранения Газы заявило, что 413 палестинцев были убиты и еще 2300 получили ранения в секторе Газа с субботы в результате ответных ударов со стороны Израиля.

Армия обороны Израиля заявила, что убила не менее 400 палестинских террористов как в Израиле, так и в результате ударов по Газе.

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Топ комментарии

  • Nataliia Mykhailova a5732138
    R.I.P. загиблим.

    хамас = кацапи
  • Rostyslav Komarnytsky
    Ось так виглядала українська Буча.... Скільки ще плтрібно таких Буч, щоб знищити зло, яке наплодило тих різників?
  • MrStepanovM
    Жахливий жах якому нема ніяких виправдань. Це ж все діти
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