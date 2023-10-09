Великобритания готова оказать Израилю всю необходимую поддержку, - Сунак

Великобритания будет безоговорочно стоять вместе с Израилем в его борьбе с террористами и готова оказать ему всю необходимую поддержку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сообщения британского правительства.

Отмечается, что премьер-министр Риши Сунак провел разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху сегодня днем, после смертоносных атак ХАМАС против Израиля.

"Он подтвердил, что Великобритания будет безоговорочно стоять рядом с Израилем против этих актов террора. Премьер-министр предложил премьер-министру Нетаньяху любую поддержку, в которой нуждается Израиль", - говорится в сообщении.

Сунак также подчеркнул свою приверженность обеспечению того, чтобы еврейская община в Великобритании чувствовала себя в безопасности в это время.

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