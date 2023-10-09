Совбез ООН не принял никаких решений после экстренного заседания, - CNN

Экстренное заседание Совбеза ООН было проведено по ситуации на Ближнем Востоке. Однако никаких решений принято не было.

Об этом пишет CNN, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не хочу вдаваться в то, что на самом деле обсуждалось на брифинге, но есть большое количество стран, осудивших атаки ХАМАС. Очевидно также, что не все (осуждают нападение), и я не очень хочу вдаваться в это. Я думаю, вы, вероятно, сможете угадать одну из них без моих слов", - заявил заместитель посла США в ООН Роберт Вуд.

По его словам, ситуация все еще нестабильна и очень опасна.

Он добавил, что чиновники настойчиво работают, чтобы попытаться предотвратить распространение конфликта в регионе: "Важно, чтобы мировое сообщество осудило, решительно осудило это неспровоцированное вторжение, террористические атаки и происходящие действия".

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Когда его спросили о тяжелом положении палестинцев в регионе, Вуд сказал, что они осуждают атаки на мирных жителей, пострадавших или убитых в любой точке мира.

"ХАМАС следует осуждать, пока он не прекратит свою насильственную террористическую деятельность", – добавил он.