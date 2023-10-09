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Совбез ООН не принял никаких решений после экстренного заседания, - CNN

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оон,совбез
Экстренное заседание Совбеза ООН было проведено по ситуации на Ближнем Востоке. Однако никаких решений принято не было.

Об этом пишет CNN, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не хочу вдаваться в то, что на самом деле обсуждалось на брифинге, но есть большое количество стран, осудивших атаки ХАМАС. Очевидно также, что не все (осуждают нападение), и я не очень хочу вдаваться в это. Я думаю, вы, вероятно, сможете угадать одну из них без моих слов", - заявил заместитель посла США в ООН Роберт Вуд.

По его словам, ситуация все еще нестабильна и очень опасна.

Он добавил, что чиновники настойчиво работают, чтобы попытаться предотвратить распространение конфликта в регионе: "Важно, чтобы мировое сообщество осудило, решительно осудило это неспровоцированное вторжение, террористические атаки и происходящие действия".

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Когда его спросили о тяжелом положении палестинцев в регионе, Вуд сказал, что они осуждают атаки на мирных жителей, пострадавших или убитых в любой точке мира.

"ХАМАС следует осуждать, пока он не прекратит свою насильственную террористическую деятельность", – добавил он.

Топ комментарии

  • Beta Human
    Зате мінералки попили )))
  • виталий пшеничко
    Очень нужная организация.
  • Николай Нагорняк
    Кремль і Пекін, через "напівпровідник" Іран запустили ХАМАС: на іншому фланзі геополітичної шахівниці відновили стару багатоходову, завжди майже без програшну, комбінацію.

    Отакий колгосп ООН... творіння Сталіна при співучасті ідеалістів з Вашинтону і Лондону.

    Колгосп ООН (б/у Ліга Націй), з його Радою безпеки, в якій агресори по визначенню/"поджігатєлі війни" мають право вето, принцип консенсуальності для прийняття рішення, при якому люба "БабаЯгапроти" стає володаркою "золотої акції" і може проституціювати, виторговувати собі преференції за рахунок сусідів, яким не повезло в цьому глобальному казино (Угорщина, Туреччина - цинічний опортунізм/політична проституція став державною політикою).

    Ізраїльська модель безпеки?

    Всяка модель безпеки в небезпечному світі не буде ефективною.

    Доки всесвітній шериф США перебуває в черговому стані затяжного когнітивного дисонансу/cognitio dissonantia,

    А як же не скористатися мишам коли кіт в... prostratio/прострації. (Цікаво було б проаналізувати вплив "демократичних внутрішніх циклів" в США на світопорядок).

    Тим більше, що той всесвітній шериф такий непослідовний, суперечливий до фантастичного ексцентризму.
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