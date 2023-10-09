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Россияне начали минировать ранее очищенные поля у Работино и Вербового, - ISW

12 07030
минирование
Российские захватчики пытаются остановить наступление ВСУ, поэтому усилили минирование в районе Работино и Вербового. Они пытаются закрепить украинские силы на участках фронта как можно дальше от своих пунктов базирования.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.

Российские пропагандисты утверждают, что оккупанты начали минировать ранее очищенные участки на линии Работино-Вербовое, чтобы добиться тактической неожиданности.

"Милблогеры утверждали, что интенсивные российские работы по добыче и разработке полезных ископаемых помешали перемещению тяжелых украинских грузов и оборудования в этих районах в последние дни", - говорится в сообщении.

По словам одного из пропагандистов, оккупанты усилили тактические наступательные операции на нескольких участках фронта за пределами Запорожской области, чтобы растянуть украинскую оборону и разделить внимание военных.

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Топ комментарии

  • Владимир Сухов e5dee246
    А навіщо ? Зеля розміновував перед вторгненням Чонгар, та Азовське море !
  • Євген Редько
    Вже і дурню зрозуміло, що нічого глобально повернути не вдасться. Зброї більше не буде, воювати кому нема (подивіться хто не бачив як з мобілізованими у Тернополі поводяться, і таке по всій країні). Влада просто відтягує неминуче і шукає способи як це все оформити щоб залишитись при владі. До зими півтора місяці. А за зиму вони так замінують що ніколи ті укріплення не пройдеш. Взагалі цей контрнаступ одразу був якимось дивним. Полізли на найбільш заміновану ділянку рівновіддалену від великих населених пунктів. Великий стратег якийсь план контрнаступу готував.
  • Pavlo Bubenko
    А що, Генштаб ЗСУ про таке ніколи не чув? Як же тоді він готовив наступ? Якщо сил недостатньо для прориву оборони й розвинення оперативно-стратегічного просування у глиб зайнятої ворогом території,- то про який успіх наступу взагалі можна говорити? Якщо засобів огньового ураження противника, аби піхота могла з мінімальними втратами просуватися вперед,-критично не вистачає,- то на який успіх у наступі ЗСУ можна розраховувати? Тож сьогодні, після більш ніж чотирьох місяців активних боїв на південному участку фронту, треба відверто казати українському народу, що стратегічний задум українського Генштабу по розгрому російських військ і виходу до Азовського моря та Кримського перешийку, зустрівши організовану, добре підготовлену, багатоешелоновану оборону ворога, не приніс бажаного результату! А не продовжувати, як це робить Зермак, пудрити мозок глядачам "єдиного марафону" про те, що ось-ось повернемо назад Бахмут та звільними ще два міста, а які - то військовий секрет!
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