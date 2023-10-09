Россияне начали минировать ранее очищенные поля у Работино и Вербового, - ISW
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Российские захватчики пытаются остановить наступление ВСУ, поэтому усилили минирование в районе Работино и Вербового. Они пытаются закрепить украинские силы на участках фронта как можно дальше от своих пунктов базирования.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.
Российские пропагандисты утверждают, что оккупанты начали минировать ранее очищенные участки на линии Работино-Вербовое, чтобы добиться тактической неожиданности.
"Милблогеры утверждали, что интенсивные российские работы по добыче и разработке полезных ископаемых помешали перемещению тяжелых украинских грузов и оборудования в этих районах в последние дни", - говорится в сообщении.
По словам одного из пропагандистов, оккупанты усилили тактические наступательные операции на нескольких участках фронта за пределами Запорожской области, чтобы растянуть украинскую оборону и разделить внимание военных.