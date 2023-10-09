Риторика Трампа помогает агрессорам и сигнализирует об отказе Америки от роли лидера свободного мира, - экс-вице-президент Пенс

Если США замкнутся на внутренней политике и перестанут поддерживать миропорядок, они потеряют роль лидера свободного мира и развяжут руки террористам.

Об этом в эфире CNN заявил вице-президент в администрации Трампа Майк Пенс, информирует Цензор.НЕТ.

Он добавил, что потенциальные кандидаты от республиканцев – Дональд Трамп, предприниматель Вивек Рамасвами и губернатор Флориды Рон Десантис – приведут к уходу США с лидерских позиций в демократическом мире.

"Я считаю, это происходит потому, что у нас есть ведущие голоса, такие как Дональд Трамп, Вивек Рамасвами и Рон Десантис, сигнализирующие об уходе Америки с роли лидера свободного мира. То, что произошло в Украине, было неспровоцированным вторжением России. То, что произошло в эти выходные, было непровоцированным вторжением ХАМАС в Израиль. и я считаю, что сейчас, как никогда раньше, дебаты внутри Республиканской партии и дебаты в Америке касаются того, собираемся ли мы снова безоговорочно стоять как лидер свободного мира, как арсенал демократии", - отметил бывший вице-президент.

По словам Пенса, последние события свидетельствуют о том, что Америка должна быть "незаменимым лидером свободного мира".

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"Если я стану президентом Соединенных Штатов, мы будем вести за собой, опираясь на американскую силу", - добавил бывший вице-президент.

В то же время Пенс остро раскритиковал политику президента Джо Байдена, поскольку она, по его словам, способствовала развязыванию нынешних войн.

"Катастрофический вывод войск из Афганистана ободрил врагов свободы во всем мире, и сейчас в Восточной Европе бушует война. А то, что президент Джо Байден на протяжении последних двух с половиной лет склонялся перед иранскими муллами, отменяя санкции, умоляя их вернуться к иранскому ядерному соглашению, а затем заплатил 6 млрд долларов выкупа за заложников, по моему мнению, создало условия для этой беспрецедентной террористической атаки ХАМАС на Израиль", – сказал Пенс.

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