ВСУ продолжают наступление на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, на 5 направлениях отразили атаки врага, - Генштаб
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
В зоне ответственности ОСГВ "Північ" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.
В зоне ответственности ОСГВ "Хортиця" на Купянском направлении наши защитники отразили 3 атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.
На Лиманском направлении Силы обороны отразили 4 атаки врага в районе Макеевки Луганской области.
На Бахмутском направлении наши защитники отбили атаки врага к северу от Богдановки, Клещиевки и Андреевки.
В зоне ответственности ОСГВ "Таврія" на Авдеевском и Марьинском направлениях враг совершил около 15 неудачных атак в районах Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.
На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.
На Запорожском направлении наши защитники отбили атаку врага в районе севернее Новопрокоповки Запорожской области.
Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, имеют частичный успех в районах западнее Вербового Запорожской области. Также украинские воины ведут наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, имеют частичный успех в районах Клещиевки и Андреевки. Наши защитники наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, закрепляются на занятых рубежах и истощают врага.
В зоне ответственности ОСГВ "Одеса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и успешно поражают тылы противника.