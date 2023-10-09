Ночью авиация Израиля продолжила наносить массированные удары по Сектору Газа

Самолеты армии Израиля продолжают атаковать сектор Газа, чтобы уничтожить военный потенциал палестинской группировки ХАМАС. В частности, ЦАХАЛ разрушил ряд штабов боевиков.

Об этом сообщает The Times of Israel, информирует Цензор.НЕТ.

В сообщении говорится, что авиация Израиля продолжает наносить удары по Сектору Газа, чтобы "уничтожить возможности террористической группы ХАМАС".

Среди целей, пораженных в последние часы, было несколько командных пунктов, здания командиров, боевиков и рядовых солдат. Вооруженные силы Израиля подтвердили информацию, что ЦАХАЛ нанес удар по зданию, в котором находились боевики террористической организации ХАМАС.

"Параллельно были атакованы несколько оперативных командных центров ХАМАС, в частности, трехэтажный командный центр и командный центр, принадлежащий Махмаду Кашти, старшему оперативнику военно-морских сил террористической организации ХАМАС", - отмечают в сообщении.

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ЦАХАЛ также нанес удар по оперативной базе ХАМАС, расположенной в мечети в городе Джабалия, были атакованы разведывательный агент и дополнительный агент, использовавшийся для руководства террором террористической инфраструктурой ХАМАС. В частности, офицер армии обороны Израиля Игаль Левин заявил о ликвидации одного из командиров боевиков Рифата Абу-Хилаля, он же "Абу аль-Абад".

"Жители Газы говорят, что израильская армия больше не действует по упреждающему протоколу "Акеш ба гаг" ("Стук по крыше"), а сразу уничтожает дома один за другим", - добавил он.