Общие боевые потери РФ с начала войны – около 282 630 человек (+350 за сутки), 4823 танка, 6706 артсистем, 9126 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 282 630 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.10.23 ориентировочно составляют:
— личного состава - около 282 630 (+350) человек,
— танков - 4 823 (+2) единицы,
— боевых бронированных машин - 9 126 (+3) единиц,
— артиллерийских систем - 6 706 (+1) единиц,
— РСЗО - 808 (+0) единиц,
— средств ПВО - 543 (+1) единицы,
— самолетов - 315 (+0) единиц,
— вертолетов - 316 (+0) единиц,
— БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 190 (+0) единиц,
— крылатых ракет – 1 530 (+0) единиц,
— кораблей /катеров - 20 (+0) единиц,
— подлодок - 1 (+0) единица,
— автомобильной техники и автоцистерн - 9 113 (+2) единиц,
— специальной техники – 959 (+0) единиц.