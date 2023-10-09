Общие боевые потери РФ с начала войны – около 282 630 человек (+350 за сутки), 4823 танка, 6706 артсистем, 9126 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 282 630 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.10.23 ориентировочно составляют:

— личного состава - около 282 630 (+350) человек,

— танков - 4 823 (+2) единицы,

— боевых бронированных машин - 9 126 (+3) единиц,

— артиллерийских систем - 6 706 (+1) единиц,

— РСЗО - 808 (+0) единиц,

— средств ПВО - 543 (+1) единицы,

— самолетов - 315 (+0) единиц,

— вертолетов - 316 (+0) единиц,

— БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 190 (+0) единиц,

— крылатых ракет – 1 530 (+0) единиц,

— кораблей /катеров - 20 (+0) единиц,

— подлодок - 1 (+0) единица,

— автомобильной техники и автоцистерн - 9 113 (+2) единиц,

— специальной техники – 959 (+0) единиц.

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