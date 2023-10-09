Китай начинает производство нового поколения ядерных подлодок с технологиями РФ, - Reuters

В Китае начинают строительство нового поколения подлодок с ядерным вооружением по российским технологиям, отличающимся низким уровнем шумности и заметности

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Аналитики и атташе по региональной обороне говорят, что появляется все больше свидетельств того, что Китай находится на пути к вводу в эксплуатацию своей подлодки с баллистическими ракетами нового поколения до конца десятилетия. При этом китайским инженерам удалось добиться низкого уровня шумности лодки благодаря российским технологиям.

Скрытые усилия по отслеживанию китайских подлодок с баллистическими ракетами являются одной из основных задач ВМС США и вооруженных сил союзников в Индо-Тихоокеанском регионе.

Отмечается, что по скрытности и вооружению новая китайская подлодка будет конкурировать с современными российскими кораблями. По мнению аналитиков, скачок технологий будет иметь "глубокие" последствия для США и их союзников в Индо-Тихоокеанском регионе.

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