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Китай начинает производство нового поколения ядерных подлодок с технологиями РФ, - Reuters

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китай,човен
В Китае начинают строительство нового поколения подлодок с ядерным вооружением по российским технологиям, отличающимся низким уровнем шумности и заметности

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Аналитики и атташе по региональной обороне говорят, что появляется все больше свидетельств того, что Китай находится на пути к вводу в эксплуатацию своей подлодки с баллистическими ракетами нового поколения до конца десятилетия. При этом китайским инженерам удалось добиться низкого уровня шумности лодки благодаря российским технологиям.

Скрытые усилия по отслеживанию китайских подлодок с баллистическими ракетами являются одной из основных задач ВМС США и вооруженных сил союзников в Индо-Тихоокеанском регионе.

Отмечается, что по скрытности и вооружению новая китайская подлодка будет конкурировать с современными российскими кораблями. По мнению аналитиков, скачок технологий будет иметь "глубокие" последствия для США и их союзников в Индо-Тихоокеанском регионе.

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Топ комментарии

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Вісь зла готується до великої війни,поки імпотентній Захід думає передати україні 10 ракет Тауерс чи ні,бо буде ескалація слів нема)З такою політикою Захід буде знищенний,ШТАТИ ТАКОЖ НЕ ПОТЯГНУТЬ ОДНІ ВОЮВАТИ НА ТРИ ФРОНТА,ІРАН,КИТАЙ,КАЦАПИ
  • Alex Nosov dd1cb531
    Пока США спят и жуют сопли играясь в шотдаун и выбирая проросийских трампистов,думают давать или не давать Украине оружие, Ось Зла вооружается притом современным оружием. И в один прекрасный момент США и Европа увидят то что увидел Израиль 7 октября у себя под окнами море жолтомордых и чорножопых дикарей с полотенцами на головах, которых кстати уже и в Европе и в США полно. И не помогут тогда ни авианосцы ни F-16 ни Абрамсы. Израиль тоже был удивлен с какой легкостью дикари в шлепанцах сожгли когда то самые лучшие в мире и непобедимые танки Меркава. А что будет когда дикари применят еще и надводные и подводные ударные дроны против авианосцев?
  • Ihor Demkiv 98d868d7
    якщо в америці виберуть рижого злодія буде світова велика пожежа
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