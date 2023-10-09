Сутки на Харьковщине: в Волчанске погибла женщина, под вражеским огнем находились 15 населенных пунктов

За прошедшие сутки российские оккупанты из артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливали гражданскую инфраструктуру и мирное население Чугуевского и Купянского районов области.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате вражеского артиллерийского обстрела по г. Волчанск Чугуевского района, который произошел после 18:00, были серьезно повреждены два частных дома. К сожалению, погибла гражданская женщина 65 лет.

Кроме того, за сутки из-за ударов оккупантов в г. Волчанск было повреждено по меньшей мере 5 частных жилых домов.

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После 18:30 были зафиксированы вражеские обстрелы в с. Землянки. Там без пострадавших и серьезных разрушений.

В общей сложности под вражеским огнем находились более 15 населенных пунктов, в частности, Каменка, Двуречная, Кисловка, Казачья Лопань, Охримовка.