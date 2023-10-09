За сутки враг 53 раза ударил по Херсонщине, один человек погиб
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Из-за российской агрессии за минувшие сутки в Херсонской области 1 человек погиб, еще 18 - получили ранения, из них - 2 ребенка.
Об этом сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
За минувшие сутки противник совершил 53 обстрела, выпустив 288 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", АГС, танков, авиации, БПЛА. По городу Херсону враг выпустил 96 снарядов.
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; автостоянку и объект критической инфраструктуры в Херсоне; на территорию церкви в Херсонском районе.