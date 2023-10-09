Иран утверждает, что не планировал атаки на Израиль: Поддерживаем Палестину, но не участвуем

Миссия Ирана в Организации Объединенных Наций утверждает, что Тегеран якобы не причастен к кровавому нападению исламистской группировки ХАМАС на Израиль, жертвами которой стали более 700 израильтян.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление миссии Ирана в ООН.

"Решительные меры, предпринятые Палестиной, являются вполне законной защитой против семи десятилетий удручающей оккупации и ужасных преступлений, совершенных нелегитимным сионистским режимом. Мы решительно выступаем в поддержку Палестины, однако мы не принимаем участия в принятии Палестиной ответных мер, поскольку они принимаются исключительно самой Палестиной", – говорится в заявлении.

Издание также отмечает, что Иран не скрывает, что поддерживает ХАМАС, финансирует и вооружает эту группировку, а также другую палестинскую боевую организацию - "Исламский джихад".

Миссия Ирана в ООН заявила, что "успех" операции ХАМАС объясняется ее неожиданностью, мол, именно это привело к "наибольшему провалу" израильских служб безопасности.

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"Они пытаются оправдать свой провал и связать его с разведывательными мощностями Ирана и его оперативным планированием. Им (Израилю. - Ред.) очень трудно смириться с тем, что в разведывательном сообществе рассказывают о том, что они потерпели поражение от палестинской группировки" , – отмечается в заявлении.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что Иран помог спланировать атаку на Израиль.

Напомним, по центральных и южных районах Израиля в субботу утром, 7 октября, был нанесен массированный ракетный удар.

Министр обороны Израиля утвердил призыв резервистов в соответствии с потребностями ЦАХАЛа. Армия Израиля объявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи" в ответ на атаку ХАМАС.

Премьер-министр Биньямин Нетаньягу заявил, что страна находится в состоянии войны.

Вечером 7 октября спикер ЦАХАЛа заявил, что армия возобновила контроль над большинством приграничных населенных пунктов Газы, в которые проникли боевики ХАМАС и Исламского джихада.

По данным МИД Украины, среди погибших в Израиле 2 гражданки Украины.