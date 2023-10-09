Атака ХАМАС на Израиль не является попыткой отвлечь внимание Запада от войны в Украине, - Блинкен

По мнению государственного секретаря США Энтони Блинкена, атака террористической группировки ХАМАС на Израиль не является попыткой отвлечь Запад от войны РФ против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире канала CBS News.

На вопрос, есть ли у него ощущение, что этот конфликт попытка отвлечь фокус Запада от Украины, госсекретарь США ответил, что не видит этого.

"Я думаю, что нам придется увидеть, когда мы узнаем больше, какие были мотивы. Но одно ясно: мы активно работаем над тем, чтобы помочь Израилю и Саудовской Аравии нормализовать их отношения", - подчеркнул Блинкен.

Он отметил, что речь идет также о расширении отношений Израиля со многими другими странами в регионе и за его пределами. По его словам, это изменит перспективы страны на далекое будущее.

Госсекретарь добавил, что нападение террористов ХАМАС на Израиль еще не закончилось.

"Вокруг сектора Газа продолжаются очень активные боевые действия. В то же время в других частях Израиля мы наблюдаем затишье, но там (в Газе - ред.) продолжаются ожесточенные бои", - добавил Блинкен.

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Напомним, по центральных и южных районах Израиля в субботу утром, 7 октября, был нанесен массированный ракетный удар.

Министр обороны Израиля утвердил призыв резервистов в соответствии с потребностями ЦАХАЛа. Армия Израиля объявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи" в ответ на атаку ХАМАС.

Премьер-министр Биньямин Нетаньягу заявил, что страна находится в состоянии войны.

Вечером 7 октября спикер ЦАХАЛа заявил, что армия возобновила контроль над большинством приграничных населенных пунктов Газы, в которые проникли боевики ХАМАС и Исламского джихада.

По данным МИД Украины, среди погибших в Израиле - 2 гражданки Украины.

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