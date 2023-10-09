Нападение на Израиль: дипломаты вывезли раненого украинского мальчика. Проверяется информация о гибели 3 украинцев поблизости и в Секторе Газа, - МИД

Украинские дипломаты провели успешную спасательную операцию - вывезли из города Сдерот украинского мальчика, который получил ранения во время нападения боевиков.

Сейчас он находится в безопасном месте на попечении посольства. Ему оказана медицинская и психологическая помощь. Об этом сообщил в фейсбуке спикер МИД Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, также удалось разыскать пятерых граждан, считавшихся пропавшими на юге Израиля.

В то же время появилась информация о возможной гибели других двух украинцев вблизи Сектора Газа. Проверяем.

"В общей сложности за минувшие сутки оперативный штаб МИД Украины обработал более 200 обращений граждан. Фиксируем массовую отмену авиарейсов. Ищем решение для помощи нашим людям уехать из страны", - отмечает Николенко.

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"Сектор Газа. Получили информацию о возможной гибели украинца в Секторе Газа. Ожидаем официального подтверждения. Дипломатическое учреждение в Рамалле поддерживает постоянную связь с украинским сообществом. Прорабатываем потенциальные эвакуационные маршруты", - добавляют в МИД.